Russische Kampfjets lösten Alarm in Polen aus

„Russland testet uns ständig“, erklärte ein Offizier der deutschen Zeitung. „Sie wollen wissen, wie wir auf solche Aktionen reagieren.“ Das Militär hält es für wahrscheinlich, dass die Russen es über ihre Überwachungssysteme mitkriegen, wenn die Luftverteidigung der NATO in Alarmbereitschaft ist. „Das sollen sie auch. Wir sind bereit, NATO-Gebiet immer zu verteidigen“, so der Offizier.