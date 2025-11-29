Flogen nach Westen
Russische Kampfjets lösten Alarm in Polen aus
Wieder einmal sind am Freitag russische Kampfjets in Richtung Westen geflogen. Das polnische Militär stellte die Luftabwehrsysteme scharf. Doch bevor es zur Eskalation kam, drehten die russischen Flieger wieder um.
Die russischen Jets flogen zwar nach Westen, blieben aber außerhalb der NATO-Grenze. Trotzdem wurde der Alarm in Polen ausgelöst und alle Vorkehrungen für den Ernstfall getroffen, wie die „Bild“-Zeitung berichtet.
Das polnische Militär und dort stationierte NATO-Kräfte sorgten dafür, dass die Luftabwehrsysteme einsatzbereit sind – theoretisch hätten sie jederzeit abfeuern können. Dazu kam es glücklicherweise aber nicht, denn die russischen Kampfjets des Typs MiG-31 sollen schließlich wieder umgedreht haben.
„Russland testet uns ständig“, erklärte ein Offizier der deutschen Zeitung. „Sie wollen wissen, wie wir auf solche Aktionen reagieren.“ Das Militär hält es für wahrscheinlich, dass die Russen es über ihre Überwachungssysteme mitkriegen, wenn die Luftverteidigung der NATO in Alarmbereitschaft ist. „Das sollen sie auch. Wir sind bereit, NATO-Gebiet immer zu verteidigen“, so der Offizier.
Schon häufiger sind russische Jets oder Schiffe in die Nähe der NATO-Grenze gekommen und haben sie auch schon überschritten. Zum Beispiel drangen Ende Oktober zwei russische Maschinen in den Luftraum von Litauen ein.
