Rapid vergibt gegen Sturm im Zweierteam-Duell Sieg

Die Zweierteams von SK Rapid und SK Sturm Graz bleiben in der Tabelle der 2. Liga weiterhin tief im Süden hängen! In der einzigen Samstag-Partie der 15. Runde trennten sich die Wiener von den Grazern mit einem Unentschieden …
Dabei sahen die jungen Grün-Weißen bis kurz vor dem Schlusspfiff bereits wie die Sieger aus, waren sie doch zur Stundenfrist durch einen Treffer von Kenan Muharemovic in Führung gegangen – und lange Zeit geblieben.
Doch in Minute 91 gelang der Gäste-Mannschaft aus Graz noch der Ausgleich, den Daniel Nsumbu mit seinem zweiten Saisontor besorgte.
Rapid II bleibt so mit 13 Punkten auf Platz 13 der Liga, unmittelbar vor Sturm Graz II (10 Zähler).
