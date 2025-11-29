Vorteilswelt
Live ab 18:55 Uhr

HLA: Hard gastiert zum Jahresabschluss in Bruck

Handball
29.11.2025 07:00
(Bild: GEPA)

Bevor es im Dezember mit dem neuen Liga-Cup im Handball weitergeht, bestreiten die Teams die letzte HLA Meisterliga-Runde in diesem Kalenderjahr. Auf krone.tv sowie im Stream auf sportkrone.at sehen Sie das Heimspiel der BT Füchse gegen Hard. Die Übertragung startet um 18:55 Uhr, kommentiert wird das Spiel von Martin Grasl. 

0 Kommentare
Porträt von Martin Grasl
Martin Grasl
