AC Milan nach Sieg gegen Lazio Rom Tabellenführer

AC Milan hat zumindest bis Sonntag die Tabellenführung in der italienischen Fußball-Meisterschaft übernommen. Die Truppe von Trainer Massimiliano Allegri setzte sich am Samstag im Heimspiel gegen den Achten Lazio Rom dank eines Treffers von Rafael Leao (51.) mit 1:0 durch und zog um einen Punkt am bisherigen Leader AS Roma vorbei, der am Sonntag im Schlager der 13. Serie-A-Runde den Dritten SSC Napoli empfängt. Der Siebente Juventus Turin bezwang Cagliari mit 2:1.