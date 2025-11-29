Helm: „Wir sind nicht zufrieden, wir können mehr“

Philipp Semlic (WSG-Trainer):

„Es war von uns ein sehr, sehr gutes Auswärtsspiel in der ersten Hälfte, mit sehr gutem Pressing. Wir haben mehrere Situationen gehabt, wo wir das Pendel noch mehr auf unsere Seite hätten bringen können. Ich hatte das Gefühl, heute ist es soweit. Mit Fortdauer der zweiten Hälfte ist die Austria besser ins Spiel gekommen. Und wenn du das Tor nicht erzielst, dann darfst du das Spiel nicht verlieren. Das haben wir gemacht. Das war eine reife Leistung von uns.“