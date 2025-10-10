Prozess gegen Benko: Das sind die acht Zeugen

Geladen sind auch Benkos Mutter Ingeborg (75) und seine Schwester (43). Beide sollen im Finanzkonstrukt des Rekordpleitiers eine nicht unwesentliche Rolle spielen. Benkos Mutter, eine pensionierte Kindergärtnerin, ist in die Stiftungen involviert und sorgte als mutmaßliche „Stroh-Mama“ immer wieder für Schlagzeilen. Auf dem Laptop der Schwester wurden beispielsweise Blanko-Unterschriften der Mutter sichergestellt. Darüber hinaus sind mehrere Millionenschenkungen der Mutter an ihren Sohn dokumentiert. René Benko ist in den Stiftung offiziell nicht Begünstigter.