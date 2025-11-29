Damen-Riesenslalom in Copper Mountain ab 18 Uhr

Ihren ersten Weltcupsieg vor einem Monat hatte sie gemäß ihres Naturells still genossen. „Es wirkt vielleicht nach außen hin ganz anders, aber ich habe da wirklich in die Menge geschaut und versucht, das wirklich zu spüren und nicht irgendwie verkrampft eine Reaktion zu machen. Die Tage danach waren einfach entspannt. Da ist schon sehr viel Druck abgefallen“, sagte Scheib und berichtete von aufkommendem Halsweh. „Gott sei Dank ist nicht mehr passiert.“