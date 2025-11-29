Daraus schöpft Red Bull Hoffnung für Verstappen!

Platz 4 im Sprint-Rennen und Platz 3 im Qualifying für den Grand Prix – der Formel-1-Samstag mag für Titelverteidiger Max Verstappen zwar nicht besonders optimal verlaufen sein, aber Red Bull hat die Hoffnungen für den Sonntag und damit auch für eine Verlängerung des Kampfs um den Weltmeister-Titel noch nicht aufgegeben! Ober-„Bulle“ Dr. Helmut Marko verriet: „Unsere Hoffnung liegt auf dem harten und auf dem Medium-Reifen!“