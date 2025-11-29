Daraus schöpft Red Bull Hoffnung für Verstappen!

Platz 4 im Sprint-Rennen und Platz 3 im Qualifying für den Grand Prix – der Formel-1-Samstag mag für Titelverteidiger Max Verstappen zwar nicht besonders optimal verlaufen sein, aber Red Bull hat die Hoffnungen für den Sonntag und damit auch für eine Verlängerung des Kampfs um den Weltmeister-Titel noch nicht aufgegeben! Ober-„Bulle“ Dr. Helmut Marko verriet: „Unsere Hoffnung liegt auf dem harten und auf dem Medium-Reifen!“
Gegenüber „Sky“ präzisierte der Steirer, dass er mit Verstappens Startplatz für den Sonntag zwar durchaus zufrieden sei, „aber noch zufriedener sind wir mit der Zeitdifferenz“. Das ganze Wochenende über sei man um rund eine halbe Sekunde hinter den McLaren von Oscar Piastri und Lando Norris gelegen, aber „jetzt sind es nur noch zwei Zehntel gewesen“.
„Die Hoffnung lebt weiter!“
Aus dem Umstand, dass der Red-Bull-Bolide mit den härteren Mischungen deutlich besser zu fahren ist, „daraus schöpfen wir die Hoffnung, dass wir im Rennen mitfahren können“, so Marko. „Die Hoffnung lebt weiter“, ergänzte er im ORF.
„Ziemlich weit entfernt!“
Und Verstappen selbst? Das Qualifying sei etwas besser gelaufen als alles zuvor in Katar, aber man sei noch immer „ziemlich weit entfernt“ gewesen. Der Quali-Platz schaffe aber bessere Möglichkeiten, umso mehr, als das Überholen auf dem Lusail International Circuit schwierig sei …
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.