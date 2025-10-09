Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wanda Perdelwitz

„Traumschiff“-Star nach Fahrradunfall gestorben

Society International
09.10.2025 14:22

Trauer um Wanda Perdelwitz: Die Schauspielerin, unter anderem bekannt aus „Großstadtrevier“ und „Das Traumschiff“, ist nach einem Fahrradunfall in einem Hamburger Spital verstorben, wie die „Bild“-Zeitung berichtet. Sie wurde nur 41 Jahre alt.

0 Kommentare

Wie die „Bild“-Zeitung erfuhr, war Perdelwitz bereits Ende September mit dem Fahrrad in Hamburg verunglückt. Wie es heißt, habe vor ihr ein Wagen angehalten, um einen Beifahrer aussteigen zu lassen.

Lebensgefährliche Verletzungen
Perdelwitz sei mit dem Fahrrad in die geöffnete Tür gekracht, gestürzt und habe sich lebensgefährlich am Kopf verletzt.

Die Schauspielerin wurde mit der Rettung in ein Spital gebracht, wo sie jetzt ihren Verletzungen erlegen ist, wie der deutschen Zeitung aus dem Umfeld des „Traumschiff“-Stars bestätigt wurde.

Trauer um „Traumschiff“-Star Wanda Perdelwitz: Die Schauspielerin starb nach einem schweren ...
Trauer um „Traumschiff“-Star Wanda Perdelwitz: Die Schauspielerin starb nach einem schweren Unfall mit ihrem Fahrrad.(Bild: AEDT / Action Press / picturedesk.com)

Spielte Silbereisens Geliebte
Wanda Perdelwitz stammt aus einer Künstlerfamilie, weshalb sie schon mit 16 Jahren erstmals vor der Kamera stand. Später studierte sie Schauspiel in Rostock und spielte vor allem Theater. 

Neun Jahre lang spielte Wanda Perdelwitz (links außen) in der Erfolgsserie „Großstadtrevier“ ...
Neun Jahre lang spielte Wanda Perdelwitz (links außen) in der Erfolgsserie „Großstadtrevier“ mit.(Bild: Georg Wendt / dpa / picturedesk.com)

Dem TV-Publikum wurde sie vor allem als Polizistin Nina Sieveking in der ARD-Serie „Großstadtrevier“ bekannt. Neun Jahre lang spielte sie die beliebte Serien-Rolle, bevor sie sich 2022 neuen Herausforderungen widmete. Dazu gehörte auch ihr Part im ZDF-„Traumschiff“, wo sie die Geliebte von Kapitän Max Parger (Florian Silbereisen) spielte.

Lesen Sie auch:
Für Max Parger (Florian Silbereisen, r.) ist Veronika Bruckner (Wanda Perdelwitz, M.) mehr als ...
Liebeswirrwarr:
Florian Silbereisen umgarnt Oliver Pochers „Frau“?
16.11.2023

Wie die „Bild“ zudem berichtete, war Perdelwitz überzeugte Fahradfahrerin und setzte sich für Umweltthemen ein. 

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Hamburg
Wanda
FahrradunfallFahrrad
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Prinzessin Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung.
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Beliebtes Skigebiet führt Limit bei Tickets ein
136.146 mal gelesen
Der Blick auf den Passo Grosso wird künftig für weniger Skiurlauber möglich sein – künftig gilt ...
Gericht
Teichtmeister nach Oktoberfest festgenommen
136.091 mal gelesen
Florian Teichtmeister wurde im September 2023 rechtskräftig wegen des Besitzes pornografischer ...
Steiermark
Strache-Scheidung wird für drei Steirerinnen teuer
131.530 mal gelesen
Der ehemalige Vizekanzler Heinz-Christian Strache
Tierecke News
EU-Parlament verbietet „Veggie-Burger“
1344 mal kommentiert
Jetzt wird’s wirklich kurios in der EU: Wer künftig einen Veggie-Burger oder ein ...
Innenpolitik
Neue Steuern? Ein Nachsatz als Sprengsatz
1193 mal kommentiert
Im Wahlkampf stets vehemente Forderungen nach Vermögenssteuern: Andreas Babler
Innenpolitik
Regierung beschließt Aus für Klebevignette
1172 mal kommentiert
Mehr Society International
Wanda Perdelwitz
„Traumschiff“-Star nach Fahrradunfall gestorben
Nur Shakespeare bleibt
Judi Dench verliert Sehkraft und Gedächtnis
Kleid mit Flügeln
Sarah Jessica Parkers WOW-Moment am Broadway
Radikaler Buzz-Cut
Timothée Chalamet zeigt seine neue Schock-Frisur
„Sehr gut im Lügen“
Victoria Beckham spricht erstmals über Essstörung
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf