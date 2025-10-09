„Traumschiff“-Star nach Fahrradunfall gestorben

Trauer um Wanda Perdelwitz: Die Schauspielerin, unter anderem bekannt aus „Großstadtrevier“ und „Das Traumschiff“, ist nach einem Fahrradunfall in einem Hamburger Spital verstorben, wie die „Bild“-Zeitung berichtet. Sie wurde nur 41 Jahre alt.
Wie die „Bild“-Zeitung erfuhr, war Perdelwitz bereits Ende September mit dem Fahrrad in Hamburg verunglückt. Wie es heißt, habe vor ihr ein Wagen angehalten, um einen Beifahrer aussteigen zu lassen.
Lebensgefährliche Verletzungen
Perdelwitz sei mit dem Fahrrad in die geöffnete Tür gekracht, gestürzt und habe sich lebensgefährlich am Kopf verletzt.
Die Schauspielerin wurde mit der Rettung in ein Spital gebracht, wo sie jetzt ihren Verletzungen erlegen ist, wie der deutschen Zeitung aus dem Umfeld des „Traumschiff“-Stars bestätigt wurde.
Spielte Silbereisens Geliebte
Wanda Perdelwitz stammt aus einer Künstlerfamilie, weshalb sie schon mit 16 Jahren erstmals vor der Kamera stand. Später studierte sie Schauspiel in Rostock und spielte vor allem Theater.
Dem TV-Publikum wurde sie vor allem als Polizistin Nina Sieveking in der ARD-Serie „Großstadtrevier“ bekannt. Neun Jahre lang spielte sie die beliebte Serien-Rolle, bevor sie sich 2022 neuen Herausforderungen widmete. Dazu gehörte auch ihr Part im ZDF-„Traumschiff“, wo sie die Geliebte von Kapitän Max Parger (Florian Silbereisen) spielte.
Wie die „Bild“ zudem berichtete, war Perdelwitz überzeugte Fahradfahrerin und setzte sich für Umweltthemen ein.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.