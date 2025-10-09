„Traumschiff“-Star nach Fahrradunfall gestorben

Dem TV-Publikum wurde sie vor allem als Polizistin Nina Sieveking in der ARD-Serie „Großstadtrevier“ bekannt. Neun Jahre lang spielte sie die beliebte Serien-Rolle, bevor sie sich 2022 neuen Herausforderungen widmete. Dazu gehörte auch ihr Part im ZDF-„Traumschiff“, wo sie die Geliebte von Kapitän Max Parger (Florian Silbereisen) spielte.