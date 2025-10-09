Vorteilswelt
Schmerzen erst später

Mann über Fuß gefahren, nun wird Lenkerin gesucht

Tirol
09.10.2025 20:00
Der Verletzte begab sich nach einiger Zeit ins Krankenhaus nach Hall in Tirol.
Der Verletzte begab sich nach einiger Zeit ins Krankenhaus nach Hall in Tirol.(Bild: Birbaumer Christof)

Ein Unfall, der zunächst nicht so schlimm gewirkt hatte, ist nun ein Fall für die Polizei. Diese sucht nach Zeugen sowie nach einer Autofahrerin, die am Mittwoch einem Fußgänger (29) in Hall in Tirol über den Fuß gefahren sein soll. Weil der Mann zunächst keine Schmerzen verspürte, tauschten die beiden Beteiligten keine Daten aus.

Zu dem Unfall kam es am Mittwoch gegen 10.30 Uhr in der Kaiser-Max-Straße. Gegenüber der MPreis-Filiale auf Höhe der Hausnummer 37 wollte der 29-Jährige laut Polizei die Straße überqueren. Dabei fuhr ihm ein aus westlicher Richtung kommender Pkw über den Fuß, worauf der Mann stürzte. 

Die Lenkerin – eine etwa 40 Jahre alte Frau mit längeren, dunklen Haaren und Tiroler Dialekt – stieg aus und erkundigte sich, wie es dem Fußgänger gehe. Anschließend habe sie die Fahrt fortgesetzt, schildert die Polizei. Ihre Daten hatten Fußgänger und Autolenkerin nicht ausgetauscht, da der 29-Jährige zunächst keine Schmerzen hatte. 

Zitat Icon

Ein Datenaustausch fand nicht statt, da der 29-Jährige zunächst keine Schmerzen verspürte.

Die Polizei in einer Aussendung

Im Spital wurde schwere Verletzung diagnostiziert
Später tat dem Mann der Fuß aber zunehmend weh. Er wandte sich daher zunächst an seinen Hausarzt und begab sich anschließend ins Krankenhaus Hall, wo eine schwere Verletzung festgestellt wurde. 

Polizei startete Zeugenaufruf
Nun ermittelt die Polizei in dem Fall. Gesucht werden die unbekannte Autofahrerin sowie Zeugen des Unfalls. Wer dazu etwas beitragen kann, wird gebeten, sich bei der PI Hall unter der Telefonnummer 059133/7110 zu melden.

Porträt von Nicole Greiderer
Nicole Greiderer
