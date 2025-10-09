Mann über Fuß gefahren, nun wird Lenkerin gesucht

Ein Unfall, der zunächst nicht so schlimm gewirkt hatte, ist nun ein Fall für die Polizei. Diese sucht nach Zeugen sowie nach einer Autofahrerin, die am Mittwoch einem Fußgänger (29) in Hall in Tirol über den Fuß gefahren sein soll. Weil der Mann zunächst keine Schmerzen verspürte, tauschten die beiden Beteiligten keine Daten aus.