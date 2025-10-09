PENNY belohnt Flaschenrückgabe mit Rabatt

Einfach, digital und umweltfreundlich

„Wir wollen unseren Kunden das Zurückbringen von Pfand erleichtern und zugleich belohnen“, betont PENNY-Geschäftsführer Johannes Greller. Das System ist denkbar einfach: Beim Abgeben des Pfandbons an der Kassa wird die jö Karte vorgezeigt, die Punkte werden automatisch gutgeschrieben – sichtbar am Kassabon und digital in der App. Der Rabattgutschein erscheint automatisch, sobald die 50 Punkte erreicht sind – gedruckt und digital. Damit verbindet PENNY Umweltschutz mit einem konkreten Vorteil für seine Kunden.