Fünf PENNY-Filialen im neuen Glanz

PENNY macht ernst: Im Oktober öffnen gleich fünf Filialen in Niederösterreich, der Steiermark und dem Burgenland im neuen Design. Damit geht die groß angelegte Modernisierungsoffensive des Diskonters in die nächste Runde. Ziel: Mehr Übersicht, mehr Komfort und ein Einkaufserlebnis, das sich sehen lassen kann.