Fünf PENNY-Filialen im neuen Glanz

02.10.2025 14:00
Frischeheldin, Filialleiterin und Fleischhauer vor der PENNY Filiale
Frischeheldin, Filialleiterin und Fleischhauer vor der PENNY Filiale(Bild: RobertHarson)

PENNY macht ernst: Im Oktober öffnen gleich fünf Filialen in Niederösterreich, der Steiermark und dem Burgenland im neuen Design. Damit geht die groß angelegte Modernisierungsoffensive des Diskonters in die nächste Runde. Ziel: Mehr Übersicht, mehr Komfort und ein Einkaufserlebnis, das sich sehen lassen kann.

Besonders stolz ist PENNY auf die neue Filiale in Weiden am See – sie gilt als die nachhaltigste des Landes. Insgesamt sichert das Unternehmen mit den neuen und modernisierten Standorten 39 Arbeitsplätze in den Regionen.

Frische und Service im Fokus 
An der bewährten Qualität ändert sich nichts: Obst und Gemüse werden alle zwei Stunden kontrolliert, Brot und Gebäck stammen großteils aus heimischen Bäckereien und werden mehrmals täglich frisch gebacken. Ein echtes Alleinstellungsmerkmal bleibt der Fleischhauer-Service – den gibt es nur bei PENNY.

Der PENNY Marktstand garantiert frisches Obst und Gemüse mit einem zweistündlichen ...
Der PENNY Marktstand garantiert frisches Obst und Gemüse mit einem zweistündlichen Frische-Check durch die „Frischehelden“(Bild: RobertHarson)

Ein weiteres Plus: Kunden können an allen Kassen bis zu 200 Euro Bargeld pro Einkauf abheben. Und am Eröffnungswochenende gibt es 10 Prozent Rabatt auf den ersten Einkauf mit dem Eröffnungs-Flugblatt. 

Die modernisierten und neuen Filialen im Überblick

  • Orth an der Donau (Niederösterreich)
  • Hartberg (Steiermark)
  • Deutschlandsberg (Steiermark)
  • Zeiselmauer (Niederösterreich)
  • Weiden am See (Burgenland)

Geöffnet haben alle Filialen von Montag bis Freitag jeweils von 7.15 bis 19.00 Uhr sowie am Samstag von 7.15 bis 18.00 Uhr. Die Filiale in Deutschlandsberg schließt samstags bereits um 17.00 Uhr.

