81. Filiale in Wien

PENNY eröffnet neue Filiale in Simmering

PENNY
04.09.2025 16:00
Promotion
Fleischhauer, Frischeheldin und Filialleitung
Fleischhauer, Frischeheldin und Filialleitung(Bild: RobertHarson)

Simmering hat Grund zum Feiern: Der Bezirk bekommt einen brandneuen PENNY. In der Haidestraße 1 eröffnete am Donnerstag die bereits 81. Filiale in Wien – samt Fleischhauer-Service, tollen Eröffnungsaktionen und sogar Gratis-Bier.

Wer am Donnerstag in Simmering einkaufen ging, kam am brandneuen PENNY kaum vorbei. Drei Monate lang wurde gebaut, nun erstrahlt die Filiale in der Haidestraße im modernen Glanz. Mehr als 1,5 Millionen Euro hat der Diskonter investiert – und das soll sich lohnen: Auf 800 Quadratmetern warten breite Gänge, frisches Obst und Gemüse, ofenwarme Semmeln sowie ein Fleischhauer, der persönliche Wünsche erfüllt.

Johannes Greller (PENNY Geschäftsführer), Niko Karras (PENNY Geschäftsführer), Ammar Mohammed ...
Johannes Greller (PENNY Geschäftsführer), Niko Karras (PENNY Geschäftsführer), Ammar Mohammed (Filialleiter), Anita Leitner (Verkaufsleiterin) und Artan Selimi (Rayonsleiter)(Bild: RobertHarson)

Tolle Eröffnungsaktion
Zum Start gab es jede Menge Specials: Stündlich wurde ein Gratis-Einkauf verlost und 10 Prozent auf den ersten Einkauf wurden gewährt mit dem Eröffnungs-Flyer. Zusätzlich wurde zwischen 10 und 18 Uhr Bier ausgeschenkt. Auch die Aktion „Coffee with Cops“ zog viele Besucher an: Die Wiener Polizei stand den Kundinnen und Kunden Rede und Antwort.

PENNY Filialleiter Ammar Mohammed, Daniel Zipfl (Kontrollinspektor und Sicherheitskoordinator ...
PENNY Filialleiter Ammar Mohammed, Daniel Zipfl (Kontrollinspektor und Sicherheitskoordinator Gemeinsam Sicher), Siegfried Gundel (Ministerialrat), Johannes Greller (PENNY Geschäftsführer), Niko Karras (PENNY Geschäftsführer) und Frau Martina Huszar (Sicherheitskoordinatorin der Polizei Simmering).(Bild: RobertHarson)

„Unsere neue Filiale zeigt, wofür PENNY heute steht: modern, nah am Menschen und mit einem Sortiment, das durchdacht ist“, erklärte Geschäftsführer Niko Karras stolz.

PENNY lebt Nachhaltigkeit
Neben Shopping-Erlebnissen setzt PENNY auch auf Nachhaltigkeit: LED-Beleuchtung, geschlossene Kühlvitrinen und Wärmerückgewinnung gehören hier zum Standard. Filialleiter Ammar Mohammed schwärmt: „Die neue PENNY Filiale ist eine echte Bereicherung für den Bezirk – modern, aufgeräumt und unkompliziert.“

Die Öffnungszeiten

Montag bis Freitag 7.15 bis 19.30 Uhr

Samstag 7.15 bis 18 Uhr

Promotion
