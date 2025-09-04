PENNY eröffnet neue Filiale in Simmering

Wer am Donnerstag in Simmering einkaufen ging, kam am brandneuen PENNY kaum vorbei. Drei Monate lang wurde gebaut, nun erstrahlt die Filiale in der Haidestraße im modernen Glanz. Mehr als 1,5 Millionen Euro hat der Diskonter investiert – und das soll sich lohnen: Auf 800 Quadratmetern warten breite Gänge, frisches Obst und Gemüse, ofenwarme Semmeln sowie ein Fleischhauer, der persönliche Wünsche erfüllt.