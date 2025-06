Neuer PENNY bringt frischen Wind nach Floridsdorf

PENNY schlägt ein neues Kapitel auf: Mit der Eröffnung seiner 80. Filiale in Wien – der 9. in Floridsdorf – zeigt der Diskonter, wie modern Einkaufen heute geht. Über vier Millionen Euro wurden in den neuen Markt investiert, der am 26. Juni feierlich eröffnet wurde. Mit dabei: Grillerei, kühles Bier – und jede Menge gute Laune. Bezirksvorsteher Georg Papai ließ es sich nicht nehmen, persönlich vorbeizuschauen.