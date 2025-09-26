Dieser Diskonter startet mit foodora durch

Qualität als Versprechen

In den Filialen setzt PENNY weiterhin auf persönliche Beratung und Qualität: In über 235 Märkten arbeiten ausgebildete Fleischer, die Fleisch aus regionaler Produktion direkt vor Ort verarbeiten. Obst und Gemüse werden alle zwei Stunden kontrolliert – ein Konzept, das von über 900 sogenannten Frischehelden umgesetzt wird. Auch beim Brot setzt PENNY auf Frische: Mehrmals täglich wird in den Filialen gebacken, größtenteils mit Produkten österreichischer Bäckereien. Die Backbox sorgt dafür, dass Gebäck jederzeit verfügbar ist.