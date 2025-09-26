Vorteilswelt
Diskonter auf Rädern

Dieser Diskonter startet mit foodora durch

PENNY
26.09.2025 11:15
Promotion
(Bild: Robert Harson)

Der Diskonter PENNY zeigt sich 2025 mit erweiterten Profil – Frische, Regionalität und moderne Filialgestaltung stehen im Mittelpunkt. Nun erweitert PENNY sein Angebot um einen digitalen Service – in Kooperation mit dem Lieferdienst foodora. 

Seit dem Start wurden bereits 225.000 Bestellungen abgewickelt. Der durchschnittliche Warenkorb umfasst 13 Artikel, darunter Klassiker wie das „Ich bin Österreich“-Kaisersemmerl, der Energydrink Oxxenkracherl und die Laugenstangerl. Kunden können seitdem ihre Einkäufe bequem online bestellen und erhalten sie durchschnittlich innerhalb von 35 Minuten direkt nach Hause geliefert.

Qualität als Versprechen
In den Filialen setzt PENNY weiterhin auf persönliche Beratung und Qualität: In über 235 Märkten arbeiten ausgebildete Fleischer, die Fleisch aus regionaler Produktion direkt vor Ort verarbeiten. Obst und Gemüse werden alle zwei Stunden kontrolliert – ein Konzept, das von über 900 sogenannten Frischehelden umgesetzt wird. Auch beim Brot setzt PENNY auf Frische: Mehrmals täglich wird in den Filialen gebacken, größtenteils mit Produkten österreichischer Bäckereien. Die Backbox sorgt dafür, dass Gebäck jederzeit verfügbar ist.

Mit 320 Standorten ist PENNY ein wichtiger Player im österreichischen Lebensmittelhandel – nun auch mit digitaler Zustellung als Teil der Neuausrichtung. Über foodora wird ein umfangreiches Sortiment von rund 2.000 Artikeln angeboten.

Porträt von Promotion
Promotion
Newsletter
Folgen Sie uns auf