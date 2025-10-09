Altacher spielen jetzt in einer ganz neuen Rolle

Seriöser Kandidat für die Meistergruppe

Galt das Team von Cheftrainer Fabio Ingolitsch vor dem Saisonstart für die Buchmacher von tipp3 mit einer Quote von 1:4 noch als drittheißester Abstiegskandidat nach der WSG Tirol und der SV Ried, liegt man hier mittlerweile mit einer Quote von 1:7 auf Rang fünf, hinter dem GAK, Tirol, Ried und BW Linz.

Wer vor Saisonbeginn so optimistisch war und zehn Euro darauf gewettet hat, dass Altach erstmals in die Meistergruppe erreicht, bekäme im Erfolgsfall 50 retour. Wer jetzt darauf wettet, bekäme bei selbem Einsatz nur mehr 30 Euro heraus.