Altacher spielen jetzt in einer ganz neuen Rolle

Vor der Saison galt der SCR Altach für zahlreiche Experten als einer der heißesten Abstiegskandidaten. Doch die erste neun Runden zeichneten ein ganz anderes Bild – vor allem in der Defensive zeigten sich die Vorarlberger bislang bärenstark. Ein Entwicklung, die auch abseits des Grünen Rasens Auswirkungen hat.
Auch wenn die Altacher zuletzt gleich zweimal ohne Punkte geblieben waren und nach dem 0:1 bei BW Linz und der unglücklichen 0:2-Heimniederlage gegen Meister Sturm Graz vor der Länderspielpause auf Rang sechs der Bundesliga-Tabelle abgerutscht sind – in der österreichweiten Wahrnehmung hat sich das Bild der Rheindörfler in den vergangenen Wochen doch gewaltig verändert. Das betrifft auch die Wettanbieter.
Seriöser Kandidat für die Meistergruppe
Galt das Team von Cheftrainer Fabio Ingolitsch vor dem Saisonstart für die Buchmacher von tipp3 mit einer Quote von 1:4 noch als drittheißester Abstiegskandidat nach der WSG Tirol und der SV Ried, liegt man hier mittlerweile mit einer Quote von 1:7 auf Rang fünf, hinter dem GAK, Tirol, Ried und BW Linz.
Wer vor Saisonbeginn so optimistisch war und zehn Euro darauf gewettet hat, dass Altach erstmals in die Meistergruppe erreicht, bekäme im Erfolgsfall 50 retour. Wer jetzt darauf wettet, bekäme bei selbem Einsatz nur mehr 30 Euro heraus.
Was wäre, wenn...
Und für die ganz großen Optimisten: Wer heute einen Euro auf Altach als Meister setzt, bekäme im Fall des Falles immer noch satte 150 retour...
