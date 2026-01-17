Millionenspritze für klamme Gemeinden vom Land

„Das sind Alibi-Almosen“

Dass das Land den Gemeinden nun unter die Arme greift, lässt die kritischen Stimmen aber nicht leiser werden. So wähnt sich etwa Claudia Gamon, Landessprecherin der Neos, in einem falschen Film: „Zuerst verrechnet Landeshauptmann Wallner die Abgänge des Spitalsfonds an die ohnehin hoch verschuldeten Gemeinden weiter – nur um sich dann als großer Samariter zu inszenieren, wenn 17 Millionen Euro wieder zurücküberwiesen werden. Das sind Alibi-Almosen. Was die Gemeinden stattdessen wirklich dringend benötigen, sind echte, tiefgreifende Reformen im Gesundheitssystem und im ganzen Bundesland.“ Die pinke Frontfrau hatte erst am Freitag mit dem Vorschlag, Gemeinden zu fusionieren, aufhorchen lassen.