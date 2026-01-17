Jakob Dusek feiert in China fünften Weltcup-Erfolg

Dusek gewann ab dem Achtelfinale alle seine Läufe, wobei er sich im Semifinale und Finale in Vierer-Heats auf der langen Zielgerade sehenswert nach vorne arbeitete. In der vergangenen Saison hatte er im Weltcup gleich dreimal triumphiert, war in der Vorbereitung auf den Olympia-Winter aber durch eine Verletzung gehandicapt. Beim Saisonauftakt am 13. Dezember in Cervinia hatte es dann auch nur für Platz zwölf gereicht. Hämmerle war da wie diesmal Elfter geworden. Lukas Pachner und David Pickl schieden diesmal im Achtelfinale aus, wurden 19. bzw. 28. Zerkhold belegte Endrang zwölf.