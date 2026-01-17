Für Jonas Müller geht es um Titel und Medaillen

Alles ist möglich

In der darauffolgenden Saison gewann der Bludenzer in Thüringen ebenso ein Weltcuprennen wie in der Folgesaison, wo die ÖRV-Einsitzer im Dezember 2024 einen von Müller angeführten Vierfach-Triumph bejubeln durften. „Ich fühle mich in Oberhof einfach wohl, mag den Charakter und Rhythmus der Bahn, die guten Erinnerungen beflügeln zusätzlich. Ich weiß, dass für mich hier an guten Tagen alles möglich ist“, sagt das Ländle-Ass. Auch bei Europameisterschaften war der 25-jährige Vorarlberger zuletzt tonangebend. 2024 hatte Müller bei der Heim-EM in Igls sein erstes Gold geholt und den Titel im Vorjahr in Winterberg erfolgreich verteidigt.