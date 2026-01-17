Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ländle-Rodler

Für Jonas Müller geht es um Titel und Medaillen

Vorarlberg
17.01.2026 08:55
Der Bludenzer Jonas Müller ist derzeit in Topform.
Der Bludenzer Jonas Müller ist derzeit in Topform.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Vorarlberg Sport
Von Vorarlberg Sport

Der Rodel-Weltcup gastiert zweimal in Folge in Oberhof, wo am Wochenende zusätzlich die EM-Medaillen vergeben werden. Österreichs Rodelmannschaft hat bei den Titelkämpfen in der Thüringer Eisarena schon Großes geleistet. Vor allem der Bludenzer Jonas Müller, der auch die Gesamtwertung im Visier hat.

0 Kommentare

In Oberhof (D) geht es für die Rodler an diesem Wochenende um viel. Denn in der Thüringer Eisarena hält am Samstag und am Sonntag nicht nur der Weltcup Station, außerdem geht es bei den 57. FIL-Europameisterschaften auch um wichtige Medaillen. Österreichs Rodelmannschaft hat in Oberhof schon Großes geleistet. Allen voran Jonas Müller, der sich 2023 nach Herbert Thaler (1959), Josef Feistmantl (1969), Markus Prock (1987, 1996) und Wolfgang Kindl (2017) zum fünften österreichischen Rodel-Weltmeister im Einsitzer krönte.

In der Weltcupgesamtwertung fehlt Jonas Müller nur ein Punkt auf den Deutschen Felix Loch.
In der Weltcupgesamtwertung fehlt Jonas Müller nur ein Punkt auf den Deutschen Felix Loch.(Bild: kristen-images.com / Michael Kristen)

Alles ist möglich
In der darauffolgenden Saison gewann der Bludenzer in Thüringen ebenso ein Weltcuprennen wie in der Folgesaison, wo die ÖRV-Einsitzer im Dezember 2024 einen von Müller angeführten Vierfach-Triumph bejubeln durften. „Ich fühle mich in Oberhof einfach wohl, mag den Charakter und Rhythmus der Bahn, die guten Erinnerungen beflügeln zusätzlich. Ich weiß, dass für mich hier an guten Tagen alles möglich ist“, sagt das Ländle-Ass. Auch bei Europameisterschaften war der 25-jährige Vorarlberger zuletzt tonangebend. 2024 hatte Müller bei der Heim-EM in Igls sein erstes Gold geholt und den Titel im Vorjahr in Winterberg erfolgreich verteidigt.

Lesen Sie auch:
Lisa Schulte
Sigulda-Weltcup
Zweite Plätze von Lisa Schulte und Jonas Müller
04.01.2026
Weltklasse-Rodler
Jonas Müller holte sich die Weltcupführung
14.12.2025
Rennrodel-EM
Jonas Müller will in Innsbruck aufs Podest
12.01.2024

Ein Punkt Rückstand
Neben den EM-Medaillen werden in Oberhof vor den Olympischen Spielen Weltcuppunkte vergeben. In der Gesamtwertung bei den Herren fehlt Müller derzeit ein Punkt auf den Deutschen Felix Loch. „Felix rodelt eine überragende Saison. Er hat unglaublich viel Erfahrung und Klasse und wird nur mit zwei Volltreffern zu biegen sein.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
2° / 5°
Symbol wolkig
Bludenz
1° / 7°
Symbol wolkig
Dornbirn
1° / 6°
Symbol wolkig
Feldkirch
-1° / 6°
Symbol wolkig

krone.tv

Nach ungefähr zweieinhalb Tagen ist ein vermisster Achtjähriger aus Deutschland wieder ...
Suche erfolgreich
Noah (8) aus Frankfurt bei Mutter aufgetaucht
Greenpeace-Forderung
„Steuersenkung soll für vegane Produkte gelten“
Mercosur-Deal kommt
EU-Mandatar Bernhuber: „So kann das nie fair sein“
Gruselig oder genial?
Pröll: „2027 fährt das erste selbstfahrende Auto“
US-Vizepräsident JD Vance (Bild) wird doch nicht an der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar ...
Sicherheitskonferenz
US-Vizepräsident Vance reist nicht nach München
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Fall Johanna: Polizei legt grausame Details offen
223.024 mal gelesen
Als man nach Johanna suchte, fand man ihre Wohnung in Tillmitsch leer vor.
Österreich
Das brachte Manuel M. dazu, Hanni zu vergraben
218.735 mal gelesen
Krone Plus Logo
Über eine Dating-App lernte Johanna (34) den vier Jahre jüngeren Cobra-Beamten Manuel M. kennen.
Steiermark
Polizeigürtel war um Hals von Opfer geschlungen
176.297 mal gelesen
In diesem Waldstück in der Steiermark hatte Manuel M. das Opfer vergraben.
Mehr Vorarlberg
Ländle-Rodler
Für Jonas Müller geht es um Titel und Medaillen
Krone Plus Logo
Zwischen Himmel & Erde
Kann man eigentlich Denken in der Schule lernen?
3,5 Promille intus
Im Vollrausch Pflegerin und Polizisten attackiert
Krone Plus Logo
Gerichtspsychiater
Wenn Schweigen zu einer gefährlichen Waffe wird
„Wenn es Liebe ist“
Die Sterne: Hamburger Schule ist frisch und vital
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf