Snowboarder ließ Verletzten im Schnee liegen

Ereignet hat sich der Unfall gegen 12.15 Uhr auf der Piste Nummer 15 im Ortsgebiet von Riezlern. Der 76-Jährige wollte gerade in die dortigen Unterführung der Lawinengalerie einfahren, da wurde er von einem unbekannten Snowboarder touchiert. Der Skifahrer verlor die Balance und kam zu Sturz. Der Snowboarder wiederum konnte sich auf seinem Brett halten und setzte seine Fahrt unbeeindruckt fort.