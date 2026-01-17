Snowboarder ließ Verletzten im Schnee liegen

Am Freitag sind im Kleinwalsertaler Skigebiet Kanzelwand zwei Wintersportler kollidiert. Ein 76 Jahre alter Skifahrer zog sich beim Sturz eine Gehirnerschütterung zu, sein Unfallgegner machte sich aus dem Staub.
Ereignet hat sich der Unfall gegen 12.15 Uhr auf der Piste Nummer 15 im Ortsgebiet von Riezlern. Der 76-Jährige wollte gerade in die dortigen Unterführung der Lawinengalerie einfahren, da wurde er von einem unbekannten Snowboarder touchiert. Der Skifahrer verlor die Balance und kam zu Sturz. Der Snowboarder wiederum konnte sich auf seinem Brett halten und setzte seine Fahrt unbeeindruckt fort.
Mit Akia ins Tal gebracht
Glücklicherweise war die Pistenrettung rasch vor Ort. Der 76-Jährige, der sich beim Crash eine schwere Gehirnerschütterung zugezogen hat, wurde noch vor Ort erstversorgt und anschließend mit dem Akia ins Tal gebracht. Dort angekommen, begab er sich selbstständig in ärztliche Behandlung.
Die Polizei Kleinwalsertal sucht nun nach dem unbekannten Snowboarder, von dem keine nähere Personenbeschreibung vorliegt, sowie nach Zeugen des Vorfalls.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.