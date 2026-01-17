„Tschari“ – wenn im Ländle etwas schief geht

Woher auch immer tschari kommen mag – fest steht, dass das damit beschriebene Ding zu Bruch gegangen, kaputt, pleite oder in den Bankrott gerutscht ist. Tschari kann vom alemannischen Sprecher daher sowohl für greifbare Objekte verwendet werden („Dia Tassa ischt mer ahetrollt und tschari ganga“) als auch im übertragenen Sinne, falls wir es mit abstrakten, von Menschenhand geformten Konstrukten zu tun haben, die zuschanden gehen („Der hot jetzt scho sine viert Firma – und alle davor sind em tschari ganga!“).