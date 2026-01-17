Vorteilswelt
„Vögels Lexikon“

„Tschari“ – wenn im Ländle etwas schief geht

Vorarlberg
17.01.2026 12:45
Stefan Vögel ist Kabarettist und einer der erfolgreichsten Drehbuch- und Theaterautoren im ...
Stefan Vögel ist Kabarettist und einer der erfolgreichsten Drehbuch- und Theaterautoren im deutschsprachigen Raum. Was er ebenfalls ist: ein waschechter „Voradelberger“.(Bild: mathis.studio)
Porträt von Stefan Vögel
Von Stefan Vögel

Der Vorarlberger Dialekt hat bekanntlich seine Eigenarten, insbesondere im Osten Österreichs versteht man nicht immer, was einem der Alemanne sagen will. Der Kabarettist und Autor Stefan Vögel will mit „Vögels Lexikon“ Abhilfe schaffen und Brücken bauen. Heute nimmt er sich dem Eigenschaftswort „tschari“ an.

Woher das Eigenschaftswort tschari (gehen) stammt, darüber scheiden sich die Geister. Der Klang der Vokabel lässt tatsächlich einen slawischen Ursprung vermuten, und so verorten einige die Wurzel von tschari im tschechischen Wort cáry, das soviel bedeutet wie: verhext.

Wieder andere sehen die sprachgeschichtliche Herkunft eher im italienischen Adjektiv scario beheimatet, das leer oder auf Venezianisch zerschellt bedeuten soll. Wir halten es da eher mit einer dritten, aber nicht unbeträchtlichen Gruppe, welche tschari tatsächlich als autochthones Eigenschaftswort aus Voradelberg deutet, das sich von der Scherbe (oder alemannisch: Tscherpa) ableitet.

Woher auch immer tschari kommen mag – fest steht, dass das damit beschriebene Ding zu Bruch gegangen, kaputt, pleite oder in den Bankrott gerutscht ist. Tschari kann vom alemannischen Sprecher daher sowohl für greifbare Objekte verwendet werden („Dia Tassa ischt mer ahetrollt und tschari ganga“) als auch im übertragenen Sinne, falls wir es mit abstrakten, von Menschenhand geformten Konstrukten zu tun haben, die zuschanden gehen („Der hot jetzt scho sine viert Firma – und alle davor sind em tschari ganga!“).

Ein solches Tschari go im Sinne von (mit einer Firmapleite gehen ist hierzulande noch immer mit einem großen gesellschaftlichen Stigma behaftet, was gleichzeitig die hohe Sparquote und Vorsicht des Alemannen im beruflichen Alltag erklären lässt.

