Im Vollrausch Pflegerin und Polizisten attackiert

„Ich wollte meine Freundin einfach trösten“

Weshalb Staatsanwalt Manfred Melchhammer von ihr wissen will, ob sie ein Alkoholproblem hat. „Nein“, behauptet die Beschuldigte. Sie trinke sonst eigentlich nicht, und selbst wenn sie trinke, habe sie es immer im Griff. Der Staatsanwalt wundert sich, wie man es dann auf den doch beachtlichen Pegel von 3,5 Promille bringt. „Der Hund meiner Freundin ist damals im Sterben gelegen, da habe ich mich ins Taxi gesetzt, bin zu ihr gefahren und wir haben dann eine Flasche Wein und eine Flasche Prosecco getrunken. Ich wollte meine Freundin einfach trösten.“