„Neue Eisenstädter“-Verkauf vorerst geplatzt

Das Büro von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) betonte, dass die Gespräche mit Raiffeisen und Erste Bank „ausschließlich vor dem Hintergrund einer Sonderprüfung“ stattgefunden hätten, die man als Aufsichtsbehörde in Auftrag gegeben habe. „Das Land nimmt seine Aufsichts- und Schutzfunktion im Sinne der Gemeinnützigkeit und der Mieter im Burgenland sehr ernst“, wurde betont. Wenn der Abschlussbericht vorliege, werde sich Doskozil auch dazu äußern. Voraussichtlich werde das kommende Woche sein, hieß es.