Gehört die „Neue Eisenstädter“ bald dem Land?

Zehn Millionen für eine halbe Million Anlage-Vermögen

Die Finanzierung wäre über die Raiffeisenbank vereinbart, die gemeinsam mit der Erste Bank (beide rund 49 Prozent) und der Stadt Eisenstadt – die rund 0,04 Prozent der Anteile hält – zu den Eigentümern der Wohnbaugenossenschaft zählt. Gegründet wurde die „Neue Eisenstädter“ 1982 von genau diesen drei Gesellschaftern. Heute verwaltet die Neue Eisenstädter rund 4800 Wohnungen und Reihenhäuser im Burgenland, dazu knapp 150 in Niederösterreich. Auch zahlreiche öffentliche Gebäude tragen ihre Handschrift – von Polizeistationen über Feuerwehren bis hin zu Seniorenheimen und dem Kolpinghaus in Eisenstadt. 2024 betrug das Bauvolumen 46 Millionen Euro, die Bilanzsumme liegt bei 407 Millionen Euro.