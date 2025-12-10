Vorteilswelt
Prozess in Eisenstadt

Wer hat mit vier Promille kein „volles Blackout“?

Burgenland
10.12.2025 16:00
Der Angeklagte bekannte sich schuldig. „Es wird schon so gewesen sein“, sagte er am ...
Der Angeklagte bekannte sich schuldig. „Es wird schon so gewesen sein“, sagte er am Landesgericht.(Bild: Harald Schume, Krone KREATIV)

Weil er die Scheidung nicht akzeptieren wollte, drohte der Ehemann, das gemeinsame Haus im Nordburgenland abzufackeln. Dem offensichtlich Alkoholkranken fehlt jegliche Erinnerung. Am Landesgericht kommt er mit einem blauen Auge davon.

Er habe kaum geschlafen und sei ein bissl aufgeregt, sagt der Angeklagte am Landesgericht Eisenstadt, der nach nahezu jedem Satz ein glucksendes „Hmhm“ nachlegt – gerade so, als wäre irgendwas lustig. Er ist dürr und trägt eine dicke Brille. Arbeitslose Bauarbeiter stellt man sich anders vor.

„Ich musste, wollte aber nicht“
Vor sechs Jahren hat der 44-Jährige, Vater zweier minderjähriger Kinder, den Job verloren. Er hockte daheim und soff jeden Tag, so lange, bis die Ehefrau die Scheidung wollte. Dies bedingte: Haus verkaufen, Erlös teilen, jeder lebt für sich. So wie die beiden das heute tun. „Ich musste, wollte aber nicht“, sagt der Nordburgenländer, der sich wegen „gefährlicher Drohung gegen das Vermögen“ zu verantworten hat und schuldig bekennt, obwohl er sich an gar nichts erinnern kann.

„Man trinkt noch. Aber nicht mehr so viel“
Mitte August dieses Jahres, abends, schrie er seine Frau an: „Du wirst heimkommen und das Haus wird in Flammen stehen. Ich zünde es an. Du wirst keinen Cent vom Verkauf sehen.“ Freilich wurde die Polizei gerufen. „Ich hatte ein volles Blackout“, sagt der Mann. „Und vier Promille.“ Woher er das so genau wisse? „Alkotest.“

Im Zeugenstand entschlägt sich die Gattin der Aussage. Der Unbescholtene gibt an, dass jetzt bestes Einvernehmen bestünde. „Ich habe mich sehr oft bei allen entschuldigt.“ Ob er noch dem Alkohol verfallen sei? „Man trinkt noch. Aber nicht mehr so viel.“

Der Mann akzeptiert das Angebot der Richterin: vorläufige Einstellung des Verfahrens, zwei Jahre Probezeit, Bewährungshilfe, 150 Euro Pauschalkosten.

Harald Schume
