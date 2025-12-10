Wer hat mit vier Promille kein „volles Blackout“?

„Ich musste, wollte aber nicht“

Vor sechs Jahren hat der 44-Jährige, Vater zweier minderjähriger Kinder, den Job verloren. Er hockte daheim und soff jeden Tag, so lange, bis die Ehefrau die Scheidung wollte. Dies bedingte: Haus verkaufen, Erlös teilen, jeder lebt für sich. So wie die beiden das heute tun. „Ich musste, wollte aber nicht“, sagt der Nordburgenländer, der sich wegen „gefährlicher Drohung gegen das Vermögen“ zu verantworten hat und schuldig bekennt, obwohl er sich an gar nichts erinnern kann.