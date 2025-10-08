Steine, Seelen und Schatten – ein Friedhof erzählt

Manchmal flüstert die Erde. Ganz leise, als wolle sie nur jenen antworten, die bereit sind zuzuhören. Unter den Pflastersteinen des St. Pöltner Domplatzes hat sie es getan – und ihre Stimme erzählt von Leben, Glauben, Schmerz und unendlicher Zeit. Zehn Jahre lang grub ein Archäologenteam dort, wo heute das Herz der Stadt schlägt. Was sie fanden, sprengt historische Maße: 5.638 Quadratmeter erforscht, 6.759 Tonnen Erde bewegt, fast 300.000 Einzelfunde geborgen – und mehr als 22.000 (!) Skelette. Zweiundzwanzigtausend Menschen, die einst hier lebten, liebten, starben.