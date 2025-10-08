Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Domplatz St.Pölten

Steine, Seelen und Schatten – ein Friedhof erzählt

Kultur
08.10.2025 13:44
Nach zehn Jahren Grabungen am Domplatz in St. Pölten sind nun die Forschungsergebnisse zu sehen.
Nach zehn Jahren Grabungen am Domplatz in St. Pölten sind nun die Forschungsergebnisse zu sehen.(Bild: Stadtarchiv)

Es ist nichts weniger als die Geschichte der Stadt, die diese Ausstellung erzählt. Das Stadtmuseum St. Pölten zeigt „Von Steinen und Beinen – Die wechselvolle Geschichte des Domplatzes“ und präsentiert damit die Ergebnisse von zehn Jahren Grabungen im Zentrum der Landeshauptstadt.

0 Kommentare

Manchmal flüstert die Erde. Ganz leise, als wolle sie nur jenen antworten, die bereit sind zuzuhören. Unter den Pflastersteinen des St. Pöltner Domplatzes hat sie es getan – und ihre Stimme erzählt von Leben, Glauben, Schmerz und unendlicher Zeit. Zehn Jahre lang grub ein Archäologenteam dort, wo heute das Herz der Stadt schlägt. Was sie fanden, sprengt historische Maße: 5.638 Quadratmeter erforscht, 6.759 Tonnen Erde bewegt, fast 300.000 Einzelfunde geborgen – und mehr als 22.000 (!) Skelette. Zweiundzwanzigtausend Menschen, die einst hier lebten, liebten, starben.

Schicht für Schicht, Knochen für Knochen
„Wir haben die Geschichte einer Stadt ausgegraben – Schicht für Schicht, Knochen für Knochen“, sagt Stadtarchäologe Dr. Ronald Risy. Aus seiner Stimme klingt Ehrfurcht, kein Triumph. Denn was hier freigelegt wurde, ist kein gewöhnlicher Fundort, sondern ein gewaltiges, stilles Archiv des Menschseins – das weltweit größte ortsgebundene Bioarchiv menschlicher Skelette.

Blicke in die Ausstellung im Stadtmuseum
Blicke in die Ausstellung im Stadtmuseum(Bild: Vorlaufer)
Einblick in die Methoden der Forschenden.
Einblick in die Methoden der Forschenden.(Bild: Vorlaufer)
Auch die Schichten der Ausgrabungen sind dokumentiert.
Auch die Schichten der Ausgrabungen sind dokumentiert.(Bild: Vorlaufer)

Zwischen all den wissenschaftlichen Zahlen schimmern die stillen Wunder. Da ist die „Lucia, Lichtträgerin vom Domplatz“, eine kleine Keramikfigur aus dem 15. Jahrhundert, deren offener Mund Kienspäne hielt – Licht aus der Dunkelheit, getragen in Händen, die längst zu Staub geworden sind. Und da ist der winzige Wendekopf aus Bein, ein dreigesichtiges Amulett mit Christus, Maria und dem Tod – ein Rosenkranzanhänger, der die mittelalterliche Mahnung „Memento mori“ atmete: Bedenke, dass du sterben musst.

Kreuzung der Zeiten und Glaubenswelten
Über dem, was einmal ein römischer Verwaltungspalast aus dem 4. Jahrhundert war, erhoben sich später Kirchen, Klöster, Friedhöfe – vier große Gotteshäuser allein im Spätmittelalter. Hier kreuzten sich Zeiten, Glaubenswelten, Lebensformen. Jeder Spatenstich legte nicht nur Mauern frei, sondern ganze Kapitel menschlicher Erfahrung.

Lesen Sie auch:
Die Kassettendecke mit Tonschalen im „Wall House“ sieht nicht nur hübsch aus, sie spart vor ...
Neue Einfachheit
Wie eine indische Architektin das Bauen neu denkt
02.10.2025
Neue Ausstellung
Narrenturm zeigt Kunstwerke menschlichen Siechtums
06.10.2025

All das ist jetzt sichtbar in einer laufenden Ausstellung im Stadtmuseum St. Pölten, wo die Ausstellung „Von Steinen und Beinen – Die wechselvolle Geschichte des Domplatzes“ die Ergebnisse dieser Grabungen zum Leben erweckt. Dort, in gedämpftem Licht, schwebt die Vergangenheit in 3D-Rekonstruktionen, in feinen Glasvitrinen, in den Gesichtern jener Besucher, die plötzlich spüren, dass Geschichte kein fernes Wort ist, sondern unter ihren eigenen Füßen beginnt.

Man verlässt die Ausstellung leiser, als man sie betreten hat. Vielleicht, weil man ahnt, dass dieser Ort mehr bewahrt als Steine und Knochen. Er bewahrt das, was uns alle verbindet – das Staunen über die Vergänglichkeit und den zarten Trost, dass nichts, was einmal gelebt hat, ganz verloren geht.

Porträt von Mark Perry
Mark Perry
Porträt von Petra Weichhart
Petra Weichhart
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Wächst im Rekordtempo
Vagabund-Planet verschlingt pro Sekunde 6 Mrd. t
Fund in der Türkei
7000 Jahre alte menschliche Fußabdrücke entdeckt
Optisches Phänomen
Spektakulärer Halo um Sonne lässt Menschen staunen
Krone Plus Logo
Kostet nur 6000 Dollar
Wieso dieser Billig-Roboter eine Mogelpackung ist
Krone Plus Logo
Kathastrophen-Krabbler
Wie dieser Cyborg-Käfer Menschenleben retten soll
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Gericht
Teichtmeister nach Oktoberfest festgenommen
133.687 mal gelesen
Florian Teichtmeister wurde im September 2023 rechtskräftig wegen des Besitzes pornografischer ...
Ausland
Beliebtes Skigebiet führt Limit bei Tickets ein
132.424 mal gelesen
Der Blick auf den Passo Grosso wird künftig für weniger Skiurlauber möglich sein – künftig gilt ...
Tirol
Todes-Absturz von Brücke in Inn: Identität geklärt
121.227 mal gelesen
Der komplett demolierte Wagen wurde aus dem Inn gezogen.
Oberösterreich
Posten-Causa: Wöginger kommt mit Diversion davon
1629 mal kommentiert
ÖVP-Klubobmann Wöginger nahm das Diversionsangebot am Dienstag an. 
Innenpolitik
Einigung bei Beamten-Löhnen: Das sind die Details
1078 mal kommentiert
Künsberg Sarre (NEOS), Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ), Sts Alexander Pröll (ÖVP), ...
Innenpolitik
Babler prescht entgegen der Regierungslinie vor
1077 mal kommentiert
Auch der SPÖ-Chef will eine Steuersenkung.
Mehr Kultur
Domplatz St.Pölten
Steine, Seelen und Schatten – ein Friedhof erzählt
Live im Clash
Hayley Reardon: „Mir ist das Leben so passiert“
Grazer Kultum
Ausstellung: Vom Ursprung bis zum letzten Gericht
Kunsthalle Wien
Wo sich Schnecken und Delfine im Yetizelt treffen
Lotte Ledl ist tot
Die Bühne war für sie ein wahres Lebenselexir
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf