Narrenturm zeigt Kunstwerke menschlichen Siechtums

Der Wachsbildner Carl Henning begann 1892 im Auftrag der Universität mit der Herstellung dieser erschreckend realistischen Stücke. Seine Arbeiten waren so detailgetreu, dass Studierende aus dem ganzen Habsburgerreich herbeiströmten und an ihnen lernen konnten, ohne lebende Patienten zu sehen. Doch Hennings Moulagen waren mehr als Lehrmittel – sie waren Kunstwerke, die das Zerbrechliche des menschlichen Körpers in Wachs konservierten. Nach seinem Tod führte sein Sohn Theodor die Arbeit fort, bis auch er 1946 starb.