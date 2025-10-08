Nur jede zweite Firma rechnet heuer mit Gewinn

Ein Viertel der befragten 1200 Betriebe rechnet mit einer „schwarzen Null“ und ungefähr jeder zehnte geht gar von einem Verlust am Jahresende aus. Ein Teil (zehn Prozent) gab in der Umfrage an, dass die Ertragslage noch unklar sei. „Insbesondere jene Unternehmen, die mit Ach und Krach die ‘schwarze Null‘ schaffen, bereiten uns große Sorgen“, sagte der Chef des Kreditschutzverbandes von 1870 (KSV1870), Ricardo-José Vybiral, am Mittwoch. So könnten etwa zusätzliche Preiserhöhungen, steigende Personalkosten oder vermehrte Zahlungsausfälle dazu führen, dass in diesen Betrieben „der letzte Vorhang falle“, sagte er.