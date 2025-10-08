Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Bereitet uns Sorgen“

Nur jede zweite Firma rechnet heuer mit Gewinn

Wirtschaft
08.10.2025 15:49
Laut einer aktuellen KSV-Umfrage rechnet nur etwa jedes zweite Unternehmen damit, heuer Gewinn ...
Laut einer aktuellen KSV-Umfrage rechnet nur etwa jedes zweite Unternehmen damit, heuer Gewinn zu erzielen. Schlechte Zahlen erwartet unter anderem die Bauwirtschaft (Symbolbild).(Bild: Franz Pfluegl 2010/Fotostudio Pfluegl – stock.adobe.com)

Laut einer KSV-Umfrage erwarten 54 Prozent der Unternehmen im laufenden Geschäftsjahr einen Gewinn. Vor vier Jahren war dieser Anteil noch höher. Unterschiede gibt es je nach Branche.

0 Kommentare

Ein Viertel der befragten 1200 Betriebe rechnet mit einer „schwarzen Null“ und ungefähr jeder zehnte geht gar von einem Verlust am Jahresende aus. Ein Teil (zehn Prozent) gab in der Umfrage an, dass die Ertragslage noch unklar sei. „Insbesondere jene Unternehmen, die mit Ach und Krach die ‘schwarze Null‘ schaffen, bereiten uns große Sorgen“, sagte der Chef des Kreditschutzverbandes von 1870 (KSV1870), Ricardo-José Vybiral, am Mittwoch. So könnten etwa zusätzliche Preiserhöhungen, steigende Personalkosten oder vermehrte Zahlungsausfälle dazu führen, dass in diesen Betrieben „der letzte Vorhang falle“, sagte er.

Unternehmen mit einer „schwarzen Null“ gibt es vor allem bei der Herstellung von Waren (36 Prozent), im Handel (31 Prozent) und in der Bauwirtschaft (30 Prozent). Bei der Geschäftslage der Betriebe gibt es laut der Umfrage derzeit eine erste kleine Aufwärtsbewegung. Immerhin 47 Prozent bezeichneten ihre Lage als „sehr gut“ oder „gut“, im Frühling waren es noch 43 Prozent. Ziel soll laut dem Kreditschutzverband aber ein Wert von mehr als 60 Prozent sein.

Lesen Sie auch:
Über Österreich schwappt heuer eine Insolvenzwelle. Die schlechte Stimmung der Betriebe zieht ...
Diese Branchen leiden
7000 Firmen könnten heuer in die Pleite schlittern
17.09.2025
Jahr der Mega-Pleiten
Warum so viele Firmen wie nie Insolvenz anmelden
15.07.2025

Bund und Länder zahlen Rechnungen später als Private
Trotz der schwierigen wirtschaftlichen Situation ist das Zahlungsverhalten der Österreicherinnen und Österreicher übrigens gut. Ungefähr sieben von zehn befragten Unternehmen (73 Prozent) gaben an, dass das Zahlungsverhalten gut oder sogar besser geworden sei. Nur jede sechste Rechnung werde zu spät bezahlt. Allerdings geht fast ein Drittel (32 Prozent) davon aus, dass Kundinnen und Kunden Rechnungen 2026 später zahlen würden als derzeit, insbesondere wieder im Handel, der Warenherstellung/Industrie und der Bauwirtschaft.

Privatpersonen zahlen aktuell durchschnittlich innerhalb von 15 Tagen, Firmenkundinnen und -kunden innerhalb von 25. Das gesetzliche Zahlungsziel von 30 Tagen überschreiten die Bundesländer mit 31 Tagen und der Bund mit 36.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Die deutsche Autoindustrie (im Bild Autos vom BMW) kommt nicht aus der Krise.
Krise in Autobranche
Deutsche Ministerin: Hilfe nur gegen Jobgarantie
Der deutsche Baustoffhersteller Knauf ist weiterhin in Russland aktiv.
Verhandlungen gestoppt
Knauf bekommt Russland-Geschäft nicht los
Am Mittwoch hatte ein Mann das Wohnhaus seiner Eltern in München angezündet. Nun hat die Polizei ...
Vater getötet
Brandanschlag in München: Neuer Drohbrief entdeckt
123 Shared Mobility GmbH gab den Rückzug des Flottenpartners als Begründung an.
Tausende Beschwerden
123-Transporter beantragte Insolvenzverfahren
Deutschlands Ex-Kanzlerin Angela Merkel (CDU) spricht über das Scheitern der Diplomatie mit ...
Brisantes Interview
Merkel gibt Polen eine Mitschuld an Putins Krieg
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Beliebtes Skigebiet führt Limit bei Tickets ein
134.084 mal gelesen
Der Blick auf den Passo Grosso wird künftig für weniger Skiurlauber möglich sein – künftig gilt ...
Gericht
Teichtmeister nach Oktoberfest festgenommen
133.976 mal gelesen
Florian Teichtmeister wurde im September 2023 rechtskräftig wegen des Besitzes pornografischer ...
Steiermark
Strache-Scheidung wird für drei Steirerinnen teuer
120.530 mal gelesen
Der ehemalige Vizekanzler Heinz-Christian Strache
Oberösterreich
Posten-Causa: Wöginger kommt mit Diversion davon
1632 mal kommentiert
ÖVP-Klubobmann Wöginger nahm das Diversionsangebot am Dienstag an. 
Tierecke News
EU-Parlament verbietet „Veggie-Burger“
1231 mal kommentiert
Jetzt wird’s wirklich kurios in der EU: Wer künftig einen Veggie-Burger oder ein ...
Innenpolitik
Einigung bei Beamten-Löhnen: Das sind die Details
1088 mal kommentiert
Künsberg Sarre (NEOS), Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ), Sts Alexander Pröll (ÖVP), ...
Mehr Wirtschaft
Liste veröffentlicht
Lidl-Gründer Schwarz ist reichster Deutscher
„Bereitet uns Sorgen“
Nur jede zweite Firma rechnet heuer mit Gewinn
Wegen „Shutdown“
US-Notenbank muss nun im Blindflug agieren
Neue Maßnahmen der EU
Voest-Boss zu Stahlzöllen: „Wichtiger Schritt“
Gespräche gestoppt
„Neue Eisenstädter“-Verkauf vorerst geplatzt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf