Meloni-Partei will Vollverschleierung verbieten

Härtere Strafen für Zwangsehen

Dies geht aus einem Gesetzentwurf hervor, der dem Parlament in Rom vorgelegt und am Mittwoch vorgestellt wurde. Der Gesetzentwurf sieht unter anderem strengere Regeln für eine Finanzierung von Moscheen sowie härtere Strafen für Zwangsehen vor. Damit will die Meloni-Partei „Separatismus“ in Italien bekämpfen.