Warum es für das ÖFB-Team um „vier Punkte“ geht

Die ÖFB-Auswahl hingegen hat ihre ersten vier Qualipartien allesamt für sich entschieden. Der fünfte Streich soll am Donnerstag folgen, ehe am Sonntag das schwierige Auswärtsmatch gegen Rumänien auf dem Programm steht. Die Reise nach Bukarest soll laut Teamchef Ralf Rangnick mit einem Kantersieg im Gepäck angetreten werden. „Es geht um drei Punkte, die sind Pflicht, aber es geht auch ums Torverhältnis. In Wahrheit geht es also um vier Punkte“, sagte der Deutsche.