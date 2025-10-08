Ausstellung: Vom Ursprung bis zum letzten Gericht

Folgt man obiger Definition, ist das Kultum mittlerweile also durchaus ein Museum, umso mehr als Rauchenberger für die Schau aus der hauseigenen mehr als 1000 Arbeiten umfassenden Sammlung (ein Mix aus vielen Schenkungen und einigen Ankäufen) schöpfen kann. Zentrales Thema war immer und ist auch dieses Mal: „Wie gehen zeitgenössische Künstler mit der Religion um?“