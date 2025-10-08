Wie nachhaltig ist der Beamtenabschluss wirklich?

Langfristig haben die Beamten gewonnen

Von August 2027 bis August 2028 sowie von September bis Ende 2028 werden die Gehälter um jeweils ein Prozent erhöht. Dies bedeute ein durchschnittliches Plus von 1,5 Prozent. Somit haben sich die Beamten auch die drohenden Nulllohnrunden gespart. „Es hätte schlimmer werden können, aber langfristig haben die Beamten gewonnen“, fasst Agenda Austria-Ökonom Dénes Kucsera den Deal der Regierung für die „Krone“ zusammen.