Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Rezept der Woche

Das grüne Gold der Steiermark

Rezept der Woche
08.10.2025 15:30

Steirisches Kürbiskernöl g.g.A und steirische Käferbohnen zählen zu den Lieblingszutaten von Chefkoch Peter Lehner. Im Rezept der Woche bereitet Peter ein schnelles, knuspriges Kübriskernöl-Flatbread zu. Damit kann man den köstlichen Käferbohnen-Humus perfekt dippen. Profi-Tipp: Sauer eingelegtes Gemüse.

Käferbohnen Hummus
Zutaten: 200g gekochte Käferbohnen, 50ml Kürbiskernöl, Salz, Pfeffer, Zitronensaft und Zitronenzeste, 1TL Paprikapulver, 1TL Majoran

Zubereitung: 
Alle Zutaten zu einer glatten Creme mixen. Bei Bedarf noch etwas Kernöl dazu geben. Mit Salz, Pfeffer und Zitrone abschmecken. Mit Kernöl und frischen Kräutern servieren. 

Kernöl-Flatbread
Zutaten: 200g glattes Mehl, 80g Wasser, 5g Hefe, 5g Salz, 10g Zucker, 2 El Kernöl

Zubereitung: 
Alle Zutaten zu einen Glatten Teig kneten. Bei Bedarf noch etwas Mehl oder Wasser hinzufügen. 30 Minuten abgedeckt gehen lassen. In Kugeln á ca. 50g aufteilen und dünn ausrollen. Die Fladen in einer heißen Pfanne mit etwas öl goldbraun auf beiden Seiten braten.

(Bild: krone.tv)

Saures Gemüse
Zutaten: 250g verschiedenes Gemüse (Radieschen, Karotten, Zwiebel, Gurke etc.) 200ml Wasser, 100ml Weißweinessig, 1 EL Senfkörner, 1 El Zucker, 1 TL Salz, Dille, 4 Pimentkörner, 1 EL Pfeffer

Zubereitung 
Gemüse in gleich große Stücke schneiden und in Schraubgläser füllen. Die restlichen Zutaten aufkochen und 10 Minuten ziehen lassen. Nochmals aufkochen und über das Gemüse gießen. Gut verschließen und mindestens 24 Stunden ziehen lassen.

Newsletter abonnieren

Waren und Gutscheine von P.MAX im Wert von 1.090,- Euro gewinnen

Jugendzimmer

Vom Ladenbett bis zum Hochbett – mit P.MAX Möbel, die mitwachsen können.

Vorzimmer-Möbel

Ideen von P.MAX auch für kleine Grundrisse

Badezimmer nach Maß

Badmöbel-Ideen von P.MAX auch für Ecklösungen

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Beliebtes Skigebiet führt Limit bei Tickets ein
134.084 mal gelesen
Der Blick auf den Passo Grosso wird künftig für weniger Skiurlauber möglich sein – künftig gilt ...
Gericht
Teichtmeister nach Oktoberfest festgenommen
133.976 mal gelesen
Florian Teichtmeister wurde im September 2023 rechtskräftig wegen des Besitzes pornografischer ...
Steiermark
Strache-Scheidung wird für drei Steirerinnen teuer
120.530 mal gelesen
Der ehemalige Vizekanzler Heinz-Christian Strache
Oberösterreich
Posten-Causa: Wöginger kommt mit Diversion davon
1632 mal kommentiert
ÖVP-Klubobmann Wöginger nahm das Diversionsangebot am Dienstag an. 
Tierecke News
EU-Parlament verbietet „Veggie-Burger“
1231 mal kommentiert
Jetzt wird’s wirklich kurios in der EU: Wer künftig einen Veggie-Burger oder ein ...
Innenpolitik
Einigung bei Beamten-Löhnen: Das sind die Details
1088 mal kommentiert
Künsberg Sarre (NEOS), Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ), Sts Alexander Pröll (ÖVP), ...
Mehr Rezept der Woche
Rezept der Woche
Das grüne Gold der Steiermark
Rezept der Woche
Crunchy Granola! Sarah frühstückt mit Philipp
Rezept der Woche
Fluffig, knusprig, cremig: Croissant – upcycling
Rezept der Woche
Das beste Olivenpesto und eine falsche Tarte-Tatin
Rezept der Woche
Traumhafter Apfelstrudel mit cremiger Vanillesauce
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf