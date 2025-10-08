Das grüne Gold der Steiermark

Steirisches Kürbiskernöl g.g.A und steirische Käferbohnen zählen zu den Lieblingszutaten von Chefkoch Peter Lehner. Im Rezept der Woche bereitet Peter ein schnelles, knuspriges Kübriskernöl-Flatbread zu. Damit kann man den köstlichen Käferbohnen-Humus perfekt dippen. Profi-Tipp: Sauer eingelegtes Gemüse.