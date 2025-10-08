Das grüne Gold der Steiermark

Steirisches Kürbiskernöl g.g.A und steirische Käferbohnen zählen zu den Lieblingszutaten von Chefkoch Peter Lehner. Im Rezept der Woche bereitet Peter ein schnelles, knuspriges Kübriskernöl-Flatbread zu. Damit kann man den köstlichen Käferbohnen-Humus perfekt dippen. Profi-Tipp: Sauer eingelegtes Gemüse.
Käferbohnen Hummus
Zutaten: 200g gekochte Käferbohnen, 50ml Kürbiskernöl, Salz, Pfeffer, Zitronensaft und Zitronenzeste, 1TL Paprikapulver, 1TL Majoran
Zubereitung:
Alle Zutaten zu einer glatten Creme mixen. Bei Bedarf noch etwas Kernöl dazu geben. Mit Salz, Pfeffer und Zitrone abschmecken. Mit Kernöl und frischen Kräutern servieren.
Kernöl-Flatbread
Zutaten: 200g glattes Mehl, 80g Wasser, 5g Hefe, 5g Salz, 10g Zucker, 2 El Kernöl
Zubereitung:
Alle Zutaten zu einen Glatten Teig kneten. Bei Bedarf noch etwas Mehl oder Wasser hinzufügen. 30 Minuten abgedeckt gehen lassen. In Kugeln á ca. 50g aufteilen und dünn ausrollen. Die Fladen in einer heißen Pfanne mit etwas öl goldbraun auf beiden Seiten braten.
Saures Gemüse
Zutaten: 250g verschiedenes Gemüse (Radieschen, Karotten, Zwiebel, Gurke etc.) 200ml Wasser, 100ml Weißweinessig, 1 EL Senfkörner, 1 El Zucker, 1 TL Salz, Dille, 4 Pimentkörner, 1 EL Pfeffer
Zubereitung
Gemüse in gleich große Stücke schneiden und in Schraubgläser füllen. Die restlichen Zutaten aufkochen und 10 Minuten ziehen lassen. Nochmals aufkochen und über das Gemüse gießen. Gut verschließen und mindestens 24 Stunden ziehen lassen.