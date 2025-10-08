Wo sich Schnecken und Delfine im Yetizelt treffen

Die Kunsthalle Wien im Museumsquartier macht ab sofort mit zwei jungen Positionen auf kindisch: Die chinesische Künstlerin Guan Xiao bedient Teenager, die Deutsche Sophie von Hellermann pinselt kunterbunt.
In China stellt man sich gerne polierte Baumwurzeln ins Wohnzimmer. Eine Tradition, die in die Zeit der „Streitenden Reiche“ (474 bis 221 v. Chr.) zurückreicht. Diese Wurzelformen nimmt sich die 1983 geborene Guan Xiao als gegossene Basis für ihre Figuren, von denen jetzt eine kleine Herde die Kunsthalle bevölkert. Xiao appliziert den Basen bunte Schleifchen, Stäbe, Fundstücke – und schwups sitzen lustige Zeitgenossen vor einem, in die man sich alles Mögliche hineindenken kann.
Plüsch-Zapfen und Alu-Bananen
In der ihr gewidmeten Schau „Teenager“ hängt aber auch Lustiges von der Decke. Etwa vier aufgefädelte rosa Riesen-Plüschzapferln, die auf ein paar Aluminium-Bananen balancieren und von leuchtenden LED-Christbaumsternen umschlungen sind. Allerliebst!
Da will man sich vor lauter Kindlichkeit gleich in das Zelt mit Rauchfang (!) aus weißem Haarfell in der Hallenmitte verkriechen. Vielleicht wohnt ja der Yeti drinnen? Aber, oje. Es liegen nur Aluteile dort herum.
Die Fröhlichkeit kommt im Freien, auf der Rückseite der Kunsthalle, zurück. In der unendlich unattraktiven Vitrinenwand hat sich die Deutsche Sophie von Hellermann mit Wasserfarben so richtig ausgetobt. Vor Schwänen, die an Philosoph Karl Popper erinnern wollen, vor Delfinen, Platons Höhlengleichnis oder einem „Bio-Adapter“ denkt man sofort und gerne an seinen allerersten Malkasten.
