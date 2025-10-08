Wo sich Schnecken und Delfine im Yetizelt treffen

In China stellt man sich gerne polierte Baumwurzeln ins Wohnzimmer. Eine Tradition, die in die Zeit der „Streitenden Reiche“ (474 bis 221 v. Chr.) zurückreicht. Diese Wurzelformen nimmt sich die 1983 geborene Guan Xiao als gegossene Basis für ihre Figuren, von denen jetzt eine kleine Herde die Kunsthalle bevölkert. Xiao appliziert den Basen bunte Schleifchen, Stäbe, Fundstücke – und schwups sitzen lustige Zeitgenossen vor einem, in die man sich alles Mögliche hineindenken kann.