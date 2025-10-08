EU startet zwei neue Verfahren gegen Österreich

Die Änderungen der Richtlinie über die Wirksamkeit von Abrechnungen sollen es Nichtbanken-Zahlungsdienstleistern wie Zahlungsinstituten und E-Geld-Instituten ermöglichen, an den in der Richtlinie genannten Zahlungssystemen teilzunehmen. Ziel ist, dass diese Dienstleister Zahlungen effizient und wettbewerbsfähig abwickeln können, wenn sie ihren Kundinnen und Kunden Dienste wie Sofortzahlungen anbieten. Österreich und sieben weitere EU-Staaten sind hier säumig.

Besonders Kärnten hinkt bei Trinkwasserrichtlinie hinterher

Die Neufassung der Trinkwasserrichtlinie soll laut EU-Kommission die menschliche Gesundheit besser schützen, indem sie die Wasserqualitätsstandards aktualisiert, bedenkliche Schadstoffe bekämpft und Vorschriften für saubereres Leitungswasser bringt. Die Mitgliedstaaten mussten die Richtlinie eigentlich bis 12. Jänner 2023 in nationales Recht umsetzen. In Österreich mangelt es laut Kommission an der Umsetzung vor allem in Kärnten. Weitere Mängel betreffen die Umsetzung der Vorschriften zur Risikobewertung und zum Risikomanagement der Einzugsgebiete sowie des Versorgungssystems.