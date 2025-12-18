Teenager folterten Lehrling mit Zigarettenstummeln

„Als ich mich wehrte, machten sie trotzdem weiter“

Und so unterscheidet sich die Version des Gepeinigten, der per Videokonferenz einvernommen wird, grundlegend von jener der Angeklagten: Laut seinen Aussagen sei es in seiner Wohnung öfters zu Auseinandersetzungen zwischen ihm und den beiden Jugendlichen gekommen. Auch gelegentliche Spaßkämpfe habe es gegeben. „Irgendwann gingen sie dann ernsthaft auf mich los und begannen brennende Zigarettenstummel auf mir auszudrücken. Als ich mich wehrte, machten sie trotzdem weiter.“ Weil ihm der Erstangeklagte mit Repressalien gegen seine Familie gedroht habe, sei er nicht sofort zur Polizei gegangen: „Ich hatte Angst um meinen kleinen Bruder.“