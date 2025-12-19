Vorteilswelt
„Vögels Lexikon“

„Schickbuaba“: Eine ausgestorbene Berufsgruppe

Vorarlberg
19.12.2025 07:00
Stefan Vögel ist Kabarettist und einer der erfolgreichsten Drehbuch- und Theaterautoren im ...
Stefan Vögel ist Kabarettist und einer der erfolgreichsten Drehbuch- und Theaterautoren im deutschsprachigen Raum. Was er ebenfalls ist: ein waschechter „Voradelberger".

Der Vorarlberger Dialekt hat bekanntlich seine Eigenarten, insbesondere im Osten Österreichs versteht man nicht immer, was einem der Alemanne sagen will. Der Kabarettist und Autor Stefan Vögel will mit „Vögels Lexikon“ Abhilfe schaffen und Brücken bauen. Heute geht es um einen Begriff, der leider nicht mehr oft verwendet ist. 

Mit dem Schickbua – wörtlich: Schickbube – war ursprünglich ein Botenjunge oder Laufbube gemeint. Meist handelte sich dabei um einen Lehrling (aber auch um die eigenen Kinder), der bei Bedarf vom Meister kurzfristig von der Arbeitsstelle abgezogen wurde, um für seinen Betrieb Botengänge zu erledigen oder – vor Erfindung des Telefons – um Nachrichten zu überbringen.

In größeren Betrieben wurde mitunter sogar ein eigener Schickbua angestellt für Lieferungen oder Abholungen, welche in der Regel zu Fuß erledigt werden konnten und kein Fahrzeug benötigten (der Metzger, der Fleisch an seine Kunden in der Nachbarschaft austragen ließ, etc.).

In der heutigen Zeit sind diese ehemaligen Schickbuaba am ehesten vergleichbar mit den mittlerweile allgegenwärtigen Essensauslieferern, auch wenn der Aktionsradius des archetypischen Schickbuabs ehedem kleiner war. Trotzdem würde heute kein Voradelberger mehr auf die Idee kommen, diese ultramobilen und teils hochtechnisierten Ein-Mann-Lieferbetriebe unserer Tage als Schickbuaba zu bezeichnen – und somit ist das Wort in seinem ursprünglichen Sinne als Bezeichnung für eine reale Berufsgruppe ausgestorben.

Überlebt hat es einzig in einer Redewendung, die einen lästigen Auftrag auch heute noch vergleicht mit jener niedrigen und unselbständigen Tätigkeit von damals – und weshalb der Sprecher, welcher ihn erledigen soll, ihn auch ablehnt mit den Worten: „I bi doch ned din Schickbuab!“

Porträt von Stefan Vögel
Stefan Vögel
