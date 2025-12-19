„Schickbuaba“: Eine ausgestorbene Berufsgruppe

In der heutigen Zeit sind diese ehemaligen Schickbuaba am ehesten vergleichbar mit den mittlerweile allgegenwärtigen Essensauslieferern, auch wenn der Aktionsradius des archetypischen Schickbuabs ehedem kleiner war. Trotzdem würde heute kein Voradelberger mehr auf die Idee kommen, diese ultramobilen und teils hochtechnisierten Ein-Mann-Lieferbetriebe unserer Tage als Schickbuaba zu bezeichnen – und somit ist das Wort in seinem ursprünglichen Sinne als Bezeichnung für eine reale Berufsgruppe ausgestorben.