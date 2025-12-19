Wanderung zwischen dem Klostertal und dem Montafon

Eine steile und eine moderate Variante

Da sich die Ortschaft in unmittelbarer Nähe des Davennakopfs befindet, lassen sich auch entsprechende Touren unternehmen. Von der Bushaltestelle folgt man der Dorfstraße vorbei am Gemeindesaal und der Kirche bis man auf die Beschilderung trifft, die den Weg in Richtung „Rappenkopf, Hinterdavenna, Davennakopf (nur für Geübte)“ ausweist. Nun kann man zwischen dem sogenannten Diebschlössleweg oder der Forststraße wählen. Bei Frost und Eis empfiehlt sich Letztere. Der Forstweg verläuft zudem in Serpentinen und ist somit weniger fordernd als der Diebschlössleweg – ein Pfad, der recht steil ansteigend mitten durchs Gelände führt und Trittsicherheit erfordert. Zudem hat man von der Aussichtskehre auf der Forststraße einen schönen Ausblick auf die Ortschaft sowie die angrenzende Alpenstadt Bludenz. Nach rund 30 bis 40 Minuten erreicht man eine große Lichtung, die „Zalummähder“ genannt wird. Ein Pfad führt über die Magerwiese, der Frost hält sich hier an den schattigen Plätzen auch tagsüber hartnäckig.