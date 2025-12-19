Doppelter Totalschaden: Pkw kracht in Transporter

Gegen 5.30 Uhr fuhr ein 59 Jahre alter Mann mit seinem Pkw auf der L190 in Fahrrichtung Götzis. Schließlich machte er sich daran, in die Riedstraße einzubiegen. Dabei übersah er wohl aufgrund der schlechten Sicht fatalerweise einen Transporter, der sich just zu diesem Zeitpunkt von der entgegengesetzten Richtung näherte – ein Crash war nicht mehr zu verhindern.