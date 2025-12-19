Doppelter Totalschaden: Pkw kracht in Transporter

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich Freitagfrüh in Koblach ereignet. Zwei Personen wurden dabei verletzt, zwei Fahrzeuge endeten als Totalschaden – und auch die Straßeninfrastruktur wurde in Mitleidenschaft gezogen.
Gegen 5.30 Uhr fuhr ein 59 Jahre alter Mann mit seinem Pkw auf der L190 in Fahrrichtung Götzis. Schließlich machte er sich daran, in die Riedstraße einzubiegen. Dabei übersah er wohl aufgrund der schlechten Sicht fatalerweise einen Transporter, der sich just zu diesem Zeitpunkt von der entgegengesetzten Richtung näherte – ein Crash war nicht mehr zu verhindern.
Beide Lenker zogen sich dabei Verletzungen zu – nach der Erstversorgung durch die herbeigeeilte Notärztin wurden sie ins Landeskrankenhaus Feldkirch gebracht. Die beiden Unfallfahrzeuge fallen in die Kategorie Totalschaden und mussten abgeschleppt werden. Dem nicht genug wurden auch noch eine Straßenlaterne sowie eine Verkehrstafel aus der Verankerung gerissen.
