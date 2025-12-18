Ein Facelifting für die Messe Dornbirn

Neue Formate und Fokus auf Fachmessen

Im März startet zudem die neue Automesse „Austromobil“, bei der Markenneuheiten im Pkw- und Zweiradbereich präsentiert werden. Aussteller sind Vorarlberger Autohändler. Die Messe bietet auch Infotainment und würdigt das 140-jährige Jubiläum des Automobils mit einer entsprechenden Ausstellung. Generell will man sich in Dornbirn künftig auf Fachmessen konzentrieren. Die „Tech.Con“ wird im Herbst mit der neuen Fachmesse „movatec“ kombiniert und fokussiert auf Automatisierung für regionale Industrieunternehmen. Auch die Baumesse „com:bau“ und die Gastromesse „Gustav“ werden umgemodelt, unter anderem erhält die „Gustav“ einen ganzjährigen Online-Shop. „Das Messequartier bietet mit seiner Lage in der Bodenseeregion und modernen Rahmenbedingungen ideale Voraussetzungen für kommende Veranstaltungsformate“, gibt sich Geschäftsführer Nail zuversichtlich.