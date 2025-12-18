Vorteilswelt
Große Veränderungen

Ein Facelifting für die Messe Dornbirn

Vorarlberg
18.12.2025 15:50
Im März feiert die neue Automesse „Austromobil“ in Dornbirn Premiere.
Im März feiert die neue Automesse „Austromobil“ in Dornbirn Premiere.(Bild: Udo Mittelberger)

Mit neuen Formaten will Nilly Nail, der neue Geschäftsführer der Dornbirner Messe, den schleichenden Besucherschwund stoppen. Auch Bewährtes wird überarbeitet und adaptiert.

Die klassische Publikumsmesse ist ein Auslaufmodell – das gilt international, aber genauso für die Dornbirner Messe. Um dieser Entwicklung etwas entgegenzusetzen, hat der neue Geschäftsführer Nilly Nail Anfang Dezember ein Zukunftskonzept vorgestellt, das nun auch von den Gremien angenommen wurde. Die Messe wird künftig in vier Bereiche aufgegliedert: Eigenveranstaltungen, Vermietung, Services und Sport. Damit soll auch das bisher konfliktreiche Verhältnis zwischen Veranstaltungsbereich und Sportvereinen verbessert werden. Die Frühjahrs-Publikumsmesse „Schau“ wird zur modularen Themenmesse mit den Schwerpunkten Garten, Wohnen, Genuss und Gesundheit weiterentwickelt. Die Herbstmesse bleibt hingegen eine klassische Universalmesse mit Volksfestcharakter und erhält zusätzliche neue Aspekte.

Neue Formate und Fokus auf Fachmessen
Im März startet zudem die neue Automesse „Austromobil“, bei der Markenneuheiten im Pkw- und Zweiradbereich präsentiert werden. Aussteller sind Vorarlberger Autohändler. Die Messe bietet auch Infotainment und würdigt das 140-jährige Jubiläum des Automobils mit einer entsprechenden Ausstellung. Generell will man sich in Dornbirn künftig auf Fachmessen konzentrieren. Die „Tech.Con“ wird im Herbst mit der neuen Fachmesse „movatec“ kombiniert und fokussiert auf Automatisierung für regionale Industrieunternehmen. Auch die Baumesse „com:bau“ und die Gastromesse „Gustav“ werden umgemodelt, unter anderem erhält die „Gustav“ einen ganzjährigen Online-Shop. „Das Messequartier bietet mit seiner Lage in der Bodenseeregion und modernen Rahmenbedingungen ideale Voraussetzungen für kommende Veranstaltungsformate“, gibt sich Geschäftsführer Nail zuversichtlich.

Vorarlberg
Mehr Vorarlberg
