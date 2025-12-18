Vorarlberger Linienbus blieb in Kurve stecken

Am Donnerstagmorgen hat sich in Wolfurt der Fahrer eines Linienbusses offenbar verschätzt und ist mit seinem Gefährt an einem Gartenzaun hängen geblieben – mit unliebsamen Folgen für andere Verkehrsteilnehmer.
Der Unfall ereignete sich gegen 8.30 Uhr an der Kreuzung der Wälderstraße (L16) mit der Schmerzbildstraße. Bei dichtem Nebel holte der Fahrer beim Einbiegen in die Wälderstraße etwas zu weit aus – mit dem Ergebnis, dass der Linienbus einen Gartenzaun streifte und sich in diesem regelrecht verkeilte.
Pendler kamen zur spät zur Arbeit
Personen wurden bei dem Vorfall zwar keine verletzt, dafür mussten sich aber etliche Autofahrer in Geduld üben. Denn der Linienbus blockierte sowohl die Wälderstraße als auch die Schmerzbildstraße – und das noch dazu mitten im Frühverkehr. Es dauerte rund eine Stunde, bis die Einsatzkräfte der Feuerwehr den Bus wieder befreien konnten. Am Gefährt sowie am Zaun entstand erheblicher Sachschaden.
