Zwei Frauen bei Unfall in Dornbirn verletzt

Ereignet hat sich der Unfall gegen 15.20 Uhr im Kreuzungsbereich Josef-Ganahl-Straße/Oberer Gleggenweg. Eine 53-jährige Frau machte sich daran, mit ihrem Auto links abzubiegen und dürfte dabei den Wagen einer 26-Jährigen übersehen haben. Eine Frontalkollision war nicht mehr zu verhindern, beide Pkw wurden dabei arg in Mitleidenschaft gezogen. Im Zuge der Unfallaufnahme musste die Josef-Ganahl-Straße für rund 30 Minuten gesperrt werden, eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet.