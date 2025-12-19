Zwei Frauen bei Unfall in Dornbirn verletzt

Doppelter Totalschaden: Pkw kracht in Transporter
Unfall in Koblach
Am Donnerstagnachmittag sind in Dornbirn an einer Kreuzung zwei Pkw zusammengestoßen. Die beiden Lenkerinnen zogen sich dabei leichte Verletzungen zu und mussten ins Krankenhaus Dornbirn gebracht werden.
Ereignet hat sich der Unfall gegen 15.20 Uhr im Kreuzungsbereich Josef-Ganahl-Straße/Oberer Gleggenweg. Eine 53-jährige Frau machte sich daran, mit ihrem Auto links abzubiegen und dürfte dabei den Wagen einer 26-Jährigen übersehen haben. Eine Frontalkollision war nicht mehr zu verhindern, beide Pkw wurden dabei arg in Mitleidenschaft gezogen. Im Zuge der Unfallaufnahme musste die Josef-Ganahl-Straße für rund 30 Minuten gesperrt werden, eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet.
