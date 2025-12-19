Polizei verhaftete renitente Alkolenkerin

Kontrolliert wurde von 13 bis 21 Uhr, wobei ein Hauptaugenmerk auf etwaigen Beeinträchtigungen lag. Ebenfalls im Fokus hatten die Beamten den technischen Zustand der gelenkten Fahrzeuge. Angesichts der Tatsache, dass es sich um einen normalen Wochentag handelte, war die Zahl der Beanstandungen besorgniserregend hoch: Vier Fahrzeuglenker mussten ihren Führerschein an Ort und Stelle abgeben, weil sie unter dem Einfluss von Suchtgift standen. Einer der Drogenlenker verweigerte die Untersuchung durch den anwesenden Polizeiarzt und hatte zudem keine gültige Lenkberechtigung.