Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schwerpunktkontrollen

Polizei verhaftete renitente Alkolenkerin

Chronik
19.12.2025 12:25
In der Vorweihnachtszeit kontrolliert die Polizei verstärkt.
In der Vorweihnachtszeit kontrolliert die Polizei verstärkt.(Bild: LPD Stmk)

Am Mittwoch hat die Polizei gemeinsam mit der Landesverkehrsabteilung und einem Polizeiarzt Schwerpunktkontrollen im Vorarlberger Oberland durchgeführt. Dabei gab es nicht nur viel zu beanstanden, sondern auch jede Menge Ärger.

0 Kommentare

Kontrolliert wurde von 13 bis 21 Uhr, wobei ein Hauptaugenmerk auf etwaigen Beeinträchtigungen lag. Ebenfalls im Fokus hatten die Beamten den technischen Zustand der gelenkten Fahrzeuge. Angesichts der Tatsache, dass es sich um einen normalen Wochentag handelte, war die Zahl der Beanstandungen besorgniserregend hoch: Vier Fahrzeuglenker mussten ihren Führerschein an Ort und Stelle abgeben, weil sie unter dem Einfluss von Suchtgift standen. Einer der Drogenlenker verweigerte die Untersuchung durch den anwesenden Polizeiarzt und hatte zudem keine gültige Lenkberechtigung.

Frau wollte Führerschein nicht abgeben
Besonders renitent zeigte sich eine Frau, die betrunken am Steuer gesessen hatte. Als die Polizisten ihr den Führerschein abnehmen wollten, wurde sie derart aggressiv, dass sie schlussendlich festgenommen werden musste. Zwei weiterer Autofahrer verweigerten den Alkomattest, woraufhin ihnen der Führerschein vorläufig abgenommen wurde.

Kennzeichen abgenommen
Bezüglich des technischen Zustands der Fahrzeuge fiel die Liste der Vergehen kürzer aus: Ein Pkw befand sich in einem verkehrsgefährdenden Zustand, weshalb die Kennzeichen nach an Ort und Stelle abgenommen wurden. Zwei weitere Lenker sind aufgrund technischer Mängel an ihren Autos dazu verpflichtet worden, diese überprüfen zu lassen.

Porträt von Vorarlberg-Krone
Vorarlberg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
1° / 7°
Symbol stark bewölkt
Bludenz
1° / 8°
Symbol stark bewölkt
Dornbirn
2° / 6°
Symbol stark bewölkt
Feldkirch
1° / 5°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Brasiliens Präsident Luiz Inacio Lula da Silva ist wegen des Zögerns der EU-Staaten nun der ...
Erhöht Druck auf EU
Mercosur-Deal: Nun droht Brasilien mit Rückzug
Der überlebende Sydney-Attentäter (24) ist aus dem Koma erwacht und soll nun verhört werden.
Aus Koma erwacht
Sydney-Attentäter soll jetzt vernommen werden
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ski Alpin
ÖSV-Pionierin im Alter von 51 Jahren verstorben
163.895 mal gelesen
Alexandra Krings ist tot.
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
150.378 mal gelesen
Vorarlberg
ÖSV-Abfahrerinnen feiern Doppelsieg in St. Moritz
101.493 mal gelesen
Leonie Zegg war in St. Moritz vor allem im oberen Abschnitt eine Klasse für sich.
Mehr Chronik
Schwerpunktkontrollen
Polizei verhaftete renitente Alkolenkerin
Unfall in Koblach
Doppelter Totalschaden: Pkw kracht in Transporter
Gegenverkehr übersehen
Zwei Frauen bei Unfall in Dornbirn verletzt
Krone Plus Logo
„Keine Frage!“
Ein Spießrutenlauf: Wem soll man etwas schenken?
„Vögels Lexikon“
„Schickbuaba“: Eine ausgestorbene Berufsgruppe
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf