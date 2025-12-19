Polizei verhaftete renitente Alkolenkerin

Am Mittwoch hat die Polizei gemeinsam mit der Landesverkehrsabteilung und einem Polizeiarzt Schwerpunktkontrollen im Vorarlberger Oberland durchgeführt. Dabei gab es nicht nur viel zu beanstanden, sondern auch jede Menge Ärger.
Kontrolliert wurde von 13 bis 21 Uhr, wobei ein Hauptaugenmerk auf etwaigen Beeinträchtigungen lag. Ebenfalls im Fokus hatten die Beamten den technischen Zustand der gelenkten Fahrzeuge. Angesichts der Tatsache, dass es sich um einen normalen Wochentag handelte, war die Zahl der Beanstandungen besorgniserregend hoch: Vier Fahrzeuglenker mussten ihren Führerschein an Ort und Stelle abgeben, weil sie unter dem Einfluss von Suchtgift standen. Einer der Drogenlenker verweigerte die Untersuchung durch den anwesenden Polizeiarzt und hatte zudem keine gültige Lenkberechtigung.
Frau wollte Führerschein nicht abgeben
Besonders renitent zeigte sich eine Frau, die betrunken am Steuer gesessen hatte. Als die Polizisten ihr den Führerschein abnehmen wollten, wurde sie derart aggressiv, dass sie schlussendlich festgenommen werden musste. Zwei weiterer Autofahrer verweigerten den Alkomattest, woraufhin ihnen der Führerschein vorläufig abgenommen wurde.
Kennzeichen abgenommen
Bezüglich des technischen Zustands der Fahrzeuge fiel die Liste der Vergehen kürzer aus: Ein Pkw befand sich in einem verkehrsgefährdenden Zustand, weshalb die Kennzeichen nach an Ort und Stelle abgenommen wurden. Zwei weitere Lenker sind aufgrund technischer Mängel an ihren Autos dazu verpflichtet worden, diese überprüfen zu lassen.
