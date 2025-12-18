Fragwürdige Klimabilanz bei Plug-in-Hybriden

In Vorarlberg wurden heuer in den ersten elf Monaten 1156 Plug-in-Hybrid-Pkw neu zugelassen, zeigen Daten der Statistik Austria. Damit waren 8,8 Prozent der Neuwagen Plug-in-Hybride. Genau diese Modelle sind dem VCÖ ein Dorn im Auge – und das hat seinen Grund: Die tatsächliche Klimabilanz beim Fahren der Plug-in-Hybride auf der Straße „ist im Durchschnitt um ein Vielfaches schlechter als bei den Tests unter Laborbedingungen ermittelt wird“, weist der VCÖ auf die von der Europäischen Umweltagentur veröffentlichten realen Emissionsdaten hin. Diese würden zeigen, dass die in der EU im Zeitraum 2021 bis 2023 neuzugelassenen Plug-in-Hybrid-Pkw mit 135 Gramm pro Kilometer beim Fahren auf der Straße fast viermal so hohe CO2-Emissionen verursachen, wie die Herstellerangaben versprechen.