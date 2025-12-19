Rekordjahre für gemeinnützige Vogewosi

Neue Konzepte

Die Vogewosi hat daher neue Ideen und Konzepte für diesen sogenannten Altbestand entwickelt. Dies betrifft Wohnanlagen, die 70 Jahre alt sind oder älter und den heutigen Wohnanforderungen in keiner Weise entsprechen, erklärt Hans-Peter Lorenz: „Wir haben das Problem, dass diese Wohnanlagen auch mit einer aufwändigen und sehr kostspieligen Kernsanierung alte Gebäude bleiben und keinen zeitgemäßen Standard wie Terrassen, Barrierefreiheit oder Tiefgaragen bieten können. Eine Sanierung würde außerdem zusätzliche Mittel vom Land erfordern und die Mieten verteuern. Auf der anderen Seite sehen wir große Chancen in einer Neugestaltung der alten Siedlungen, um zusätzlichen neuen Wohnraum zu schaffen.“ Als Beispiel nennt Lorenz das Projekt Südtirolersiedlung Rheinstraße Bregenz, wo derzeit der Architektenwettbewerb durchgeführt wird. Hier soll in den nächsten Jahren ein Großteil der alten Häuser abgerissen und durch neue und größere Gebäude ersetzt werden, geplant sind ca. 320 komfortable Neubauwohnungen mit leistbaren Mieten in bester Lage.