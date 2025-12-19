Für Illwerke-Kunden wird der Strom 2026 günstiger

Mit der Festlegung der Netzentgelte und der im Nationalrat beschlossenen Reduktion der Steuern und Abgaben auf Energielieferungen ist nun klar, wie sich die Strompreise zum Jahreswechsel entwickeln werden. Der Landesenergieversorger Illwerke-VKW versichert, dass man die Energiepreise auf „tiefem Niveau stabil“ halten wolle. Da gleichzeitig die Stromnetztarife für Haushalte um rund fünf Prozent sinken, werden die Gesamtstromkosten für einen Durchschnittshaushalt nach derzeitigem Stand um rund 80 Euro brutto sinken. „In Summe bietet die Illwerke-VKW damit in Vorarlberg dauerhaft einen der günstigsten Strompreise in ganz Österreich – dies gilt auch im Vergleich zu den Strompreisen in Deutschland und in der Schweiz“, betont der Vorstandsvorsitzende Christof Germann.