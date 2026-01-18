Vorteilswelt
Schocktat in Kaufhaus

Bremen: Mutter wollte sich und Kinder anzünden

Ausland
18.01.2026 16:47
Mutige Passanten konnten in dem Bremer Supermarkt Schlimmeres verhindern.
Porträt von krone.at
Von krone.at

Unfassbare Szenen spielten sich am Freitagnachmittag in einem Supermarkt in Bremen ab. Eine 40-jährige Frau übergoss sich und ihre beiden Kinder (vier und acht Jahre alt) mit einer brennbaren Flüssigkeit. Anschließend wollte die Mutter die Flüssigkeit in Brand stecken. Mutige Passanten schritten ein.

Einem Bericht der „Bild“-Zeitung ereignete sich der gefährliche Zwischenfall im EDU Einkaufspark Duckwitz. Den Angaben zufolge trank die psychisch auffällige Frau auch etwas von der Flüssigkeit und versuchte diese ihren beiden Söhnen gewaltsam einzuflößen.

Geistesgegenwärtig reagierten einige Augenzeugen und schritten ein, bevor die Frau einen Brand entfachen konnte. Wenig später trafen Polizeibeamte ein und brachten die 40-Jährige von ihrem Vorhaben ab.

Kindern geht es Umständen entsprechend gut
Die Frau und ihre beiden Söhne seien nach einer Erstversorgung in ein Spital eingeliefert worden. Den Kindern geht es dem Vernehmen nach den Umständen entsprechend gut. Über die Hintergründe der Tat ist bisher nichts bekannt. Gegen die Frau wird nun wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt.

Wenn Sie oder eine Ihnen nahestehende Person sich in einer psychischen Ausnahmesituation befinden oder von Suizidgedanken betroffen sind, wenden Sie sich bitte an die Telefonseelsorge unter der Telefonnummer 142. Weitere Krisentelefone und Notrufnummern finden Sie HIER.
Folgen Sie uns auf