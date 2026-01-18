Bremen: Mutter wollte sich und Kinder anzünden

Kindern geht es Umständen entsprechend gut

Die Frau und ihre beiden Söhne seien nach einer Erstversorgung in ein Spital eingeliefert worden. Den Kindern geht es dem Vernehmen nach den Umständen entsprechend gut. Über die Hintergründe der Tat ist bisher nichts bekannt. Gegen die Frau wird nun wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt.