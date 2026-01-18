Schocktat in Kaufhaus
Bremen: Mutter wollte sich und Kinder anzünden
Unfassbare Szenen spielten sich am Freitagnachmittag in einem Supermarkt in Bremen ab. Eine 40-jährige Frau übergoss sich und ihre beiden Kinder (vier und acht Jahre alt) mit einer brennbaren Flüssigkeit. Anschließend wollte die Mutter die Flüssigkeit in Brand stecken. Mutige Passanten schritten ein.
Einem Bericht der „Bild“-Zeitung ereignete sich der gefährliche Zwischenfall im EDU Einkaufspark Duckwitz. Den Angaben zufolge trank die psychisch auffällige Frau auch etwas von der Flüssigkeit und versuchte diese ihren beiden Söhnen gewaltsam einzuflößen.
Geistesgegenwärtig reagierten einige Augenzeugen und schritten ein, bevor die Frau einen Brand entfachen konnte. Wenig später trafen Polizeibeamte ein und brachten die 40-Jährige von ihrem Vorhaben ab.
Kindern geht es Umständen entsprechend gut
Die Frau und ihre beiden Söhne seien nach einer Erstversorgung in ein Spital eingeliefert worden. Den Kindern geht es dem Vernehmen nach den Umständen entsprechend gut. Über die Hintergründe der Tat ist bisher nichts bekannt. Gegen die Frau wird nun wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.