Bei Autobahn abgelegt
Schlepper in Ungarn mit Elektrokabel erdrosselt
Die italienische Staatsanwaltschaft in Prato ermittelt gegen einen Verdächtigen im Mordfall eines 27-jährigen Pakistaners, dessen Leiche im September 2023 an der Autobahn M7 in Ungarn entdeckt wurde. Das Opfer soll als mutmaßlicher Schlepper Menschen von Ungarn nach Österreich und Italien gebracht haben.
Am Tag, an dem die Leiche gefunden wurde, galt der mutmaßliche Schlepper in Prato bereits als vermisst. Zwei Landsleute des Opfers hatten den Behörden in Italien berichtet, dass er in einen Schlepperring verwickelt gewesen war und wegen eines Streitfalls um Geld mit einem Komplizen bedroht wurde. Gegen einen der Verdächtigen wird nun wegen Erpressung und Mordes ermittelt, berichten italienische Medien.
Verdächtiger gestand Tat
Die Ermittler gehen davon aus, dass der 27-Jährige in Ungarn mit einem Elektrokabel erdrosselt wurde. Sein Auto soll er für den Transport von Flüchtlingen aus Ungarn nach Österreich und Italien genutzt haben. Die Telefondaten der Verdächtigen lassen Rückschlüsse auf deren Bewegungen nach Ungarn und zurück nach Prato zu. Zudem soll einer der beiden das Tötungsdelikt gestanden haben.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.