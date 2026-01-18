Schlepper in Ungarn mit Elektrokabel erdrosselt

Verdächtiger gestand Tat

Die Ermittler gehen davon aus, dass der 27-Jährige in Ungarn mit einem Elektrokabel erdrosselt wurde. Sein Auto soll er für den Transport von Flüchtlingen aus Ungarn nach Österreich und Italien genutzt haben. Die Telefondaten der Verdächtigen lassen Rückschlüsse auf deren Bewegungen nach Ungarn und zurück nach Prato zu. Zudem soll einer der beiden das Tötungsdelikt gestanden haben.