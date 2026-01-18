Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bei Autobahn abgelegt

Schlepper in Ungarn mit Elektrokabel erdrosselt

Ausland
18.01.2026 17:42
Die Staatsanwaltschaft in Prato führt Ermittlungen gegen einen Tatverdächtigen im Mordfall eines ...
Die Staatsanwaltschaft in Prato führt Ermittlungen gegen einen Tatverdächtigen im Mordfall eines 27-jährigen Pakistaners. (Symbolbild)(Bild: Klaus Loibnegger)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die italienische Staatsanwaltschaft in Prato ermittelt gegen einen Verdächtigen im Mordfall eines 27-jährigen Pakistaners, dessen Leiche im September 2023 an der Autobahn M7 in Ungarn entdeckt wurde. Das Opfer soll als mutmaßlicher Schlepper Menschen von Ungarn nach Österreich und Italien gebracht haben.

0 Kommentare

Am Tag, an dem die Leiche gefunden wurde, galt der mutmaßliche Schlepper in Prato bereits als vermisst. Zwei Landsleute des Opfers hatten den Behörden in Italien berichtet, dass er in einen Schlepperring verwickelt gewesen war und wegen eines Streitfalls um Geld mit einem Komplizen bedroht wurde. Gegen einen der Verdächtigen wird nun wegen Erpressung und Mordes ermittelt, berichten italienische Medien.

Verdächtiger gestand Tat
Die Ermittler gehen davon aus, dass der 27-Jährige in Ungarn mit einem Elektrokabel erdrosselt wurde. Sein Auto soll er für den Transport von Flüchtlingen aus Ungarn nach Österreich und Italien genutzt haben. Die Telefondaten der Verdächtigen lassen Rückschlüsse auf deren Bewegungen nach Ungarn und zurück nach Prato zu. Zudem soll einer der beiden das Tötungsdelikt gestanden haben.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf