Mehr Platz für Pendler: Bahnangebot wird ausgebaut

Westachse

Zwei zusätzliche Wochenendzüge sollen auf der Linie CJX5&R58 zwischen Wien Westbahnhof und Selzthal den Freizeitverkehr stärken. Bei der Linie R58 wird der Abendverkehr von Amstetten nach Kleinreifling verbessert. Die S40 bekommt zusätzliche Halte in Gemeinlebarn und Sitzenberg-Reidling, der REX50 neue Abfahrtszeiten, die für Pendler optimiert wurden. Zusätzliche Spätverbindungen auf der Linie R44 ermöglichen eine nächtliche Rückreise von Wien nach Horn. Zudem halten nach dem Umbau der Station Kamegg dort wieder alle Züge. Außerdem fahren im Kamptal mehr barrierefreie Züge am Wochenende.