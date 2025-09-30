Warnstufe Rot: Spanien versinkt erneut im Wasser

Elf Monate nach der schweren Flutkatastrophe 2024, bei der in der Region mehr als 230 Menschen ums Leben kamen, steht Spanien erneut unter Wasser. Heftige Regenfälle und Gewitter haben am Montag und Dienstag zahlreiche Städte und Gemeinden im Osten des Landes sowie auf den Balearen überflutet. Besonders betroffen sind Valencia, das Umland und Mallorca. In der Provinzhauptstadt Valencia blieben Schulen, Universitäten, Parks, Bibliotheken und Friedhöfe geschlossen.